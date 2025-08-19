Чемпиона Украины дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Украинский боксер Максим Зиневич был дисквалифицирован на 10 лет за употребление допинга.

Об этом сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.

Такое суровое наказание связано с тем, что Зиневич нарушил сразу несколько пунктов антидопинговых правил.

В его организме были обнаружены запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS): остатки остарина (энобосарм) и его метаболитов, а также следы лигандрола (LGD-4033) и RAD140. Данные препараты стимулируют рост мышечной массы и повышают выносливость.

Дополнительным фактором, который повлиял на срок дисквалификации, стало нарушение статьи 2.5 антидопингового кодекса: фальсификация или попытка фальсификации на любой стадии допинг-контроля.

Срок действия дисквалификации будет отсчитываться с 30 апреля 2025 года и завершится 29 апреля 2035 года. Отметим, что только в марте текущего года 19-летний Зиневич стал чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг.

Ранее на 4 года дисквалифицировали легкоатлетку Марину Бех-Романчук.