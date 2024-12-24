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Богачук – это нечто: бывший чемпион мира поражен победой украинца над Дэвисом

Микола Дендак — 24 декабря 2024, 13:31
Богачук – это нечто: бывший чемпион мира поражен победой украинца над Дэвисом
Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 КО) поражен победой Сергея Богачука (25-2, 24 КО) над британцем Ишмаэлем Дэвисом (13-2, 6 КО) в андеркарде реванша Усик – Фьюри.

Об этом он написал в своих соцсетях.

"Богачук – это нечто! Я уважаю его. Я думал, что с Богачуком давно покончено, а он продолжает пробивать свой путь к легенде", – говорится в посте.

Напомним, во втором раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Дэвис продолжил сражение. Уже в шестом раунде Ишмаэль не смог продолжить поединок. Таким образом Богачук досрочно победил.

В андеркарде реванша Усик – Фьюри провели бои еще двое украинцев. Андрей Новицкий защитил титул WBC International, а Даниэль Лапин защитил титул WBA Continental и получил пояс IBF Continental.

Сам Усик также одержал победу над Фьюри, единогласным решением судей. Гонорар Александра Усика за это сражение составил 104,5 млн долларов. Фьюри заработал 84,5 млн. долларов.

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