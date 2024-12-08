Мадримов отказался от боя с Богачуком – украинец узнал имя нового соперника

Боксер из Узбекистана Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) отказался проводить бой против украинца Сергея Богачука (24-2, 23 КО).

Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

"Сегодня вечером врачи подтвердили, что Исраил Мадримов страдает острым бронхитом и должен отказаться от боя с Богачуком, который состоится 21 декабря", - написал Турки.

It was confirmed by doctors this evening that Israil Madrimov is suffering from acute bronchitis and has to withdraw from the Dec 21 fight with Bohachuk. British fighter Ishmael Davis will replace Madrimov who will now rest and recover for his scheduled fight on Feb 22 fight with… pic.twitter.com/pjp6Jfd1r1 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 7, 2024

Дело в том, что несколько недель назад Мадримов договорился о бое с Вирджилом Ортисом на 22 февраля. Многих удивило, что Исраил решил провести 2 поединка за два месяца. Был шокирован этим и Богачук.

Украинец все равно проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри 2. Его соперником будет британец Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 КО).