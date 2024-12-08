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Мадримов отказался от боя с Богачуком – украинец узнал имя нового соперника

Руслан Травкін — 8 декабря 2024, 08:14
Мадримов отказался от боя с Богачуком – украинец узнал имя нового соперника
Ісраїл Мадрімов
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Боксер из Узбекистана Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) отказался проводить бой против украинца Сергея Богачука (24-2, 23 КО).

Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

"Сегодня вечером врачи подтвердили, что Исраил Мадримов страдает острым бронхитом и должен отказаться от боя с Богачуком, который состоится 21 декабря", - написал Турки.

Дело в том, что несколько недель назад Мадримов договорился о бое с Вирджилом Ортисом на 22 февраля. Многих удивило, что Исраил решил провести 2 поединка за два месяца. Был шокирован этим и Богачук.

Украинец все равно проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри 2. Его соперником будет британец Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 КО).

Бокс Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов Туркі аль Аш-Шейх Усик – Ф'юрі 2

Ісраїл Мадрімов

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