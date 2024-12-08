Мадримов отказался от боя с Богачуком – украинец узнал имя нового соперника
Ісраїл Мадрімов
Боксер из Узбекистана Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) отказался проводить бой против украинца Сергея Богачука (24-2, 23 КО).
Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.
"Сегодня вечером врачи подтвердили, что Исраил Мадримов страдает острым бронхитом и должен отказаться от боя с Богачуком, который состоится 21 декабря", - написал Турки.
Дело в том, что несколько недель назад Мадримов договорился о бое с Вирджилом Ортисом на 22 февраля. Многих удивило, что Исраил решил провести 2 поединка за два месяца. Был шокирован этим и Богачук.
Украинец все равно проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри 2. Его соперником будет британец Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 КО).