Боксер провел почти полвека за решеткой из-за сфабрикованного обвинения: ему выплатили компенсацию

Бывший японский боксер Ивао Хакамада получил оправдательный приговор и компенсацию за 47 лет в тюрьме, где он находился по сфабрикованному обвинению.

Об этом сообщает NHK.

Японец попал в тюрьму в 1966 году по обвинению в убийстве четырех человек. Тогда Хакамада пытался спасти директора предприятия, на котором работал, из пожара, а в доме нашли тела всей семьи с характерными признаками насильственной смерти.

В 1968-м Ивао под пытками признался в убийстве и был приговорен к смертной казни. Исполнение приговора регулярно переносили, а в 2011 экс-боксер попал в Книгу рекордов Гинесса как человек, который дольше всех находится в камере смертников.

В 2014 году японец добился пересмотра дела и вышел из тюрьмы после длительного срока за решеткой. WBC даже презентовала ему почетный пояс.

Впоследствии выяснилось, что в 1966-м следователи сфабриковали все доказательства против Хакамады, а образцы ДНК не совпадают с возможным убийцей.

Суд назначил японцу 83 доллара компенсации за каждый день, который он провел в тюрьме, поэтому Хакамада получит 1,4 миллиона долларов. Сейчас бывшему спортсмену уже 89 лет.

Сестра Ивао, которая все это время пыталась доказать невиновность своего брата заявила, что никакие деньги не компенсируют тех страданий, которые испытал Хакамада.

Сегодня также стало известно, что экс-капитана Манчестер Сити осудили по обвинению в избиении жены.