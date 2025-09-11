Богачук назвал преимущество Канело в поединке против Кроуфорда

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 KO) считает, что разница в весе будет иметь решающее значение в поединке между Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитирует боксера Boxing News 24/7.

Поединок состоится во втором среднем весе (до 76,2 кг). До этого американец дрался в первом среднем весе (до 69,8 кг).

"Это слишком большой скачок для Кроуфорда. Я боксер. Я знаю, что это такое – подняться на одну весовую категорию. Когда ты меняешь один дивизион, то чувствуешь мощь соперников, а он перепрыгивает через две весовые. Когда Кроуфорд почувствует мощь Канело, это станет для него проблемой. За один бой до этого он поднялся из полусреднего веса. Кроуфорд сменил весовую категорию, и его поединок против Мадримова был очень близким. Это был всего лишь подъем на один дивизион. Теперь он прыгает через две весовые категории. Как по мне, это слишком много. Я думаю, что Канело его побьет", – сказал Богачук.

Бой Канело – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция будет доступна на Netflix. Накануне боксеры провели вторую битву взглядов. Также стало известно, что на кону будет стоять специальный пояс The Ring.

Богачук в андеркарде поединка проведет реванш против американца Брэндона Адамса (25-4, 16 КО).