Богачук и Ортис провели первое сражение взглядов

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 KO) и американец Вирджил Ортис (21-0, 21 KO) провели первую битву взглядов.

Бой пройдет 10 августа на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. Бой определит, кто будет иметь титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, который сейчас принадлежит украинцу.









Напомним, свой предварительный бой Богачук провел 31 марта, когда уничтожил Брайана Мендоса в чемпионском бою. Ортис 3 августа должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника.