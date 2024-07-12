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Богачук и Ортис провели первое сражение взглядов

Андрій Яросименко — 12 июля, 08:52
Богачук и Ортис провели первое сражение взглядов

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-1, 23 KO) и американец Вирджил Ортис (21-0, 21 KO) провели первую битву взглядов.

Бой пройдет 10 августа на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. Бой определит, кто будет иметь титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, который сейчас принадлежит украинцу.



Напомним, свой предварительный бой Богачук провел 31 марта, когда уничтожил Брайана Мендоса в чемпионском бою. Ортис 3 августа должен был провести поединок с австралийцем Тимом Цзю, но бой отменили из-за травмы соперника.

Бокс Сергій Богачук Вірджіл Ортіс

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