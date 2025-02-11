Беринчик и Дэвис провели первую битву взглядов

В Нью-Йорке украинский чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 KO) провели первую битву взглядов.

Об этом сообщает LuckyPunch.

Дуэль взглядов прошла в дружеской атмосфере. Боксеры несколько минут смотрели в глаза друг другу.

Их бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO состоится 14 февраля в Нью-Йорке (США).

Отметим, 36-летний Денис Беринчик завоевал вакантный титул 18 мая прошлого года, победив по очкам чемпиона мира в трех категориях мексиканца Эмануэля Наваррете. С тех пор в ринг не выходил.

Недавно Дэвис сделал несколько комплиментов в адрес украинского чемпиона. Американец отметил, что он еще никогда не встречался со стилем бокса, который имеет Беринчик.