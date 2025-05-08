Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Усик сохранил лидерство, Канело потерял одну позицию: The Ring представил обновленный рейтинг P4P

Руслан Травкін — 8 мая 2025, 12:21
Усик сохранил лидерство, Канело потерял одну позицию: The Ring представил обновленный рейтинг P4P
Олександр Усик
Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерство в рейтинге P4P (рейтинг боксеров независимо от весовой категории) от журнала The Ring.

Обновление было опубликовано на сайте Theringmagazine.

Изменения в десятке лучших произошли минимальные. Чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) опередил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Накатани в феврале провел защиту титула против мексиканца Давида Куэльяра. 27-летний японец нокаутировал молодого оппонента в третьем раунде. Канело в минувшие выходные по очкам победил кубинца Уильяма Скалла.

На десятую строчку сумел подняться чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО).

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. 1. Александр Усик
  2. 2. Наоя Иноуэ
  3. 3. Теренс Кроуфорд
  4. 4. Дмитрий Бивол
  5. 5. Артур Бетербиев
  6. 6. Джесси Родригес
  7. (8) . Дзунто Накатани
  8. (7). Сауль Альварес
  9. 9. Кен Широ
  10. (-). Давид Бенавидес

Напомним, абсолютная чемпионка мира в тяжелом весе Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) будет защищать свои пояса против Лани Дэниелс (11-2-2, 1 КО) 26 июля.

Олександр Усик

Вероятный оппонент Усика все опроверг: Перейра высказался о фейке с завершением карьеры
Шотландский боксер назвал фактор, который может помочь Дюбуа победить Усика
Дали мне шанс: Усик – о роли братьев Кличко в его карьере
Бывший соперник Усика: Оскорбить Путина – риск не только для меня, но и для страны
Аджагба назвал боксера, который заслужил бой против Усика

Последние новости