Усик сохранил лидерство, Канело потерял одну позицию: The Ring представил обновленный рейтинг P4P
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерство в рейтинге P4P (рейтинг боксеров независимо от весовой категории) от журнала The Ring.
Обновление было опубликовано на сайте Theringmagazine.
Изменения в десятке лучших произошли минимальные. Чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) опередил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
Накатани в феврале провел защиту титула против мексиканца Давида Куэльяра. 27-летний японец нокаутировал молодого оппонента в третьем раунде. Канело в минувшие выходные по очкам победил кубинца Уильяма Скалла.
На десятую строчку сумел подняться чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО).
Рейтинг P4P от The Ring:
- 1. Александр Усик
- 2. Наоя Иноуэ
- 3. Теренс Кроуфорд
- 4. Дмитрий Бивол
- 5. Артур Бетербиев
- 6. Джесси Родригес
- (8) . Дзунто Накатани
- (7). Сауль Альварес
- 9. Кен Широ
- (-). Давид Бенавидес
Напомним, абсолютная чемпионка мира в тяжелом весе Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) будет защищать свои пояса против Лани Дэниелс (11-2-2, 1 КО) 26 июля.