Усик сохранил лидерство, Канело потерял одну позицию: The Ring представил обновленный рейтинг P4P

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерство в рейтинге P4P (рейтинг боксеров независимо от весовой категории) от журнала The Ring.

Обновление было опубликовано на сайте Theringmagazine.

Изменения в десятке лучших произошли минимальные. Чемпион WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) опередил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Накатани в феврале провел защиту титула против мексиканца Давида Куэльяра. 27-летний японец нокаутировал молодого оппонента в третьем раунде. Канело в минувшие выходные по очкам победил кубинца Уильяма Скалла.

На десятую строчку сумел подняться чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО).

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик 2. Наоя Иноуэ 3. Теренс Кроуфорд 4. Дмитрий Бивол 5. Артур Бетербиев 6. Джесси Родригес (8) . Дзунто Накатани (7). Сауль Альварес 9. Кен Широ (-). Давид Бенавидес

Напомним, абсолютная чемпионка мира в тяжелом весе Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) будет защищать свои пояса против Лани Дэниелс (11-2-2, 1 КО) 26 июля.