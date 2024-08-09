Усик: Я готов на третий поединок с Джошуа

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) готов провести третий бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Об этом он рассказал в интервью Mail Sport Boxing.

"Мне особо не хочется никаких реваншей, но когда мы во второй раз победим Фьюри, и когда Энтони Джошуа победит Даниэля Дюбуа, конечно, они захотят провести третий бой.

Я не имею права отказать Энтони в третьем бою, потому что он дал мне два невероятных поединка. Джошуа помог мне стать еще более известным в мире. Это сделал Энтони. И если это произойдет, с Божьей помощью, то я готов на третий поединок с Энтони", – сказал Усик.