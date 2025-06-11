Усик - снова в топе рейтинга P4P: какую позицию занял украинец

Александр Усик сохраняет первую позицию в престижном рейтинге P4P от The Ring:

Об этом пишет сайт журнала The Ring.

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который 19 июля на Уэмбли встретится в объединительном поединке с Даниэлем Дюбуа, снова на вершине рейтинга.

При этом, Усик опережает таких боксеров, как Наоя Иноуэ, Теренса Кроуфорда, Дмитрия Бивола и других топов в разных весовых категориях.

В общем, первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Дзунто Накатани

7. Джесси Родригес

8. Сауль Альварес

9. Кен Широ

10. Давид Бенавидес

Ранее стало известно, что Даниэль Лапин снова проведет бой в андеркарде поединка с участием Усика.