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Александр Хижняк: Буду совмещать профессиональный бокс с олимпийским

Максим Розенко, Руслан Травкін — 17 июля 2025, 17:30
Александр Хижняк: Буду совмещать профессиональный бокс с олимпийским
Олександр Хижняк
Полтавська обласна федерація боксу

Чемпион Олимпийских игр–2024 в Париже по боксу Александр Хижняк поделился ожиданиями от боя УсикДюбуа 2. Также он озвучил собстенные планы на будущее. 

Об этом он сказал в комментарии специальному корреспонденту "Чемпиона" Максиму Розенко в Лондоне.

Ты был в тренировочном лагере Усика, видим на тебе форму "Usyk Team"?

Нет, я только приехал, только с дороги. Спасибо Александру и его команде, что пригласили. Знаем давно друг друга, с некоторыми встречались на соревнованиях.

Масштабы впечатляют. Количество людей известныхвпечатляет. Конечно, впервые видеть это лично также впечатляет.

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Ты сможешь увидеть "закулисную кухню". Все эти нюансы профессионального бокса, которые сейчас происходит?

Ничего нового для меня. Работа большой команды. Я вижу, как все это происходит. Сосредоточенно, планово все подходят к главному – самому поединку, который мы вскоре увидим.

Как будет развиваться бой, каков твой прогноз?

Я даже не сомневаюсь, что Александр победит. Не хочу ничего говорить наперед, но мои личные ощущения говорят: победа будет досрочная или по очкам. Другого варианта я даже не представляю.

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Усику уже 38 лет. Как думаешь, сколько еще Усик проведет боев на профессиональном ринге?

Я считаю, он многим молодым спортсменам доказал своим примером, что нет ничего невозможного. Усик доказал, что ровно столько он этого хочет – ровно столько у него это и получается.

Я вижу то, насколько уверенно он принимает решения и идет к новой цели, которую ставит. Я вижу, как классно у него это получается. Конечно, для меня он – пример.

Возможно, вдохновившись увиденным, ты перейдешь в профессионалы. Что тебя ожидает в среднесрочной перспективе?

Это не является секретом или неожиданностью. Я много об этом говорил, что моя главная цель – это Олимпийские игры в Лос–Анджелесе. Я хочу стать самым титулованным олимпийским боксером в Украине.

Также я хочу со следующего года попробовать себя на профессиональном ринге. Буду сочетать олимпийский бокс с профессиональным.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Александр завоевал "золото" в весовой категории до 80 кг.

Отметим, что поединок между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже на этой неделе, а именно в ночь с 19 на 20 июля.

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