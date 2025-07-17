Александр Хижняк: Буду совмещать профессиональный бокс с олимпийским

Чемпион Олимпийских игр–2024 в Париже по боксу Александр Хижняк поделился ожиданиями от боя Усик – Дюбуа 2. Также он озвучил собстенные планы на будущее.

Об этом он сказал в комментарии специальному корреспонденту "Чемпиона" Максиму Розенко в Лондоне.

– Ты был в тренировочном лагере Усика, видим на тебе форму "Usyk Team"?

– Нет, я только приехал, только с дороги. Спасибо Александру и его команде, что пригласили. Знаем давно друг друга, с некоторыми встречались на соревнованиях.

Масштабы впечатляют. Количество людей известных – впечатляет. Конечно, впервые видеть это лично также впечатляет.

– Ты сможешь увидеть "закулисную кухню". Все эти нюансы профессионального бокса, которые сейчас происходит?

– Ничего нового для меня. Работа большой команды. Я вижу, как все это происходит. Сосредоточенно, планово все подходят к главному – самому поединку, который мы вскоре увидим.

– Как будет развиваться бой, каков твой прогноз?

– Я даже не сомневаюсь, что Александр победит. Не хочу ничего говорить наперед, но мои личные ощущения говорят: победа будет досрочная или по очкам. Другого варианта я даже не представляю.

– Усику уже 38 лет. Как думаешь, сколько еще Усик проведет боев на профессиональном ринге?

– Я считаю, он многим молодым спортсменам доказал своим примером, что нет ничего невозможного. Усик доказал, что ровно столько он этого хочет – ровно столько у него это и получается.

Я вижу то, насколько уверенно он принимает решения и идет к новой цели, которую ставит. Я вижу, как классно у него это получается. Конечно, для меня он – пример.

– Возможно, вдохновившись увиденным, ты перейдешь в профессионалы. Что тебя ожидает в среднесрочной перспективе?

– Это не является секретом или неожиданностью. Я много об этом говорил, что моя главная цель – это Олимпийские игры в Лос–Анджелесе. Я хочу стать самым титулованным олимпийским боксером в Украине.

Также я хочу со следующего года попробовать себя на профессиональном ринге. Буду сочетать олимпийский бокс с профессиональным.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Александр завоевал "золото" в весовой категории до 80 кг.

Отметим, что поединок между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже на этой неделе, а именно в ночь с 19 на 20 июля.