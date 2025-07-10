17-летняя украинка отбоксирует на ивенте Усик – Дюбуа

17-летняя украинка Кира Макогоненко проведет бой на мероприятиях посвященных реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщает Queensberry Promotions.

Украинка примет участие в боях, которые пройдут после открытой тренировки боксеров в среду, 16 июля. Ее соперница пока неизвестна.

В 2023 году Кира Макогоненко стала серебряным призером чемпионата Европы по боксу среди юниоров, а в декабре прошлого года она завоевала золотую медаль на чемпионате Украины U-19.

По итогам прошлого года Макогоненко признали лучшей боксеркой Украины среди юниорок.

Напомним, реванш Усика и Дюбуа состоится в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Ориентировочное начало в 23:30 по киевскому времени;

Вечер бокса стартует в 19:00. Главный кард начнется примерно в 20:30, его должен был открыть бой украинцев Андрея Новицкого и Владислава Сиренко, однако недавно поединок отменили из-за тяжелой травмы Андрея;

Гонорары будут распределены в соотношении 65/35 в пользу Усика. Украинец получит более 130 млн долларов, а британец - около 70 млн. Это самый большой гонорар в карьере Александра.

Накануне определился расклад недели накануне реванша.