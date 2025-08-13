Невероятная победа О'Салливана, сенсационный вылет Синьтуна: результаты 1/8 финала Saudi Arabia Masters

Сегодня, 13 августа, состоялись матчи 1/8 финала престижного снукерного турнира Saudi Arabia Masters 2025.

Легенда этого вида спорта Ронни О'Салливан проигрывал 2:5 молодому китайцу Чану Бинью. "Ракета" не стушевался и забрал три фрейма подряд. В контре по набранным очкам было 5:5 и Ронни не забил простой красный шар. Шансом представитель Поднебесной не воспользовался. О'Салливан довел дело до триумфа.

Обидчик Юлиана Бойко Кайрен Уилсон сегодня нервничал значительно меньше, чем в игре с украинцем. Опять не все идеально, но победа – это победа. Со счетом 6:3 он обыграл Си Цзяхуэя.

В следующем этапе эти английские титаны сойдутся между собой. Две недели назад Кайрен обыграл Ронни на турнире Shanghai Masters.

Завершилась сказка Оливера Лайнса, который вчера выбил Джадда Трампа. Младшего коллегу обыграл Али Картер.

Бросается в глаза и противостояние между бывшими лидерами мирового рейтинга. Дуэль Нил Робертсон – Марк Селби завершилась в пользу австралийца.

Достойный бой Чжао Синьтуну дал Крис Вейклин. Англичанин не опустил руки при счете 3:5. Крис собрался и выбил действующего чемпиона мира.

Результаты матчей 1/8 финала Saudi Arabia Masters 2025:

Распределение средств выглядит так:

Winner: £500,000

Runner-up: £200,000

Полуфинал: £100,000

Четверть-финал: £50,000

Последние 16: £30,000

Последние 32: £20,000

Последние 48: £11,000

Последние 80: £7,000

Последний 112: £4,000

Последние 144: £2,000

147 брейк: £50,000

Самый большой куш получит победитель – полмиллиона фунтов. Финалист обогатится на £200,000, полуфиналисты – на £100,000. Даже участники четвертьфинала уйдут с солидным доходом – по £50,000 каждый.