О'Салливан в очередной раз продемонстрировал класс, вылет финалиста чемпионата мира: результаты матчей 1/4 финала Saudi Arabia Masters

Вчера, 14 августа, состоялись матчи 1/4 финала престижного снукерного турнира Saudi Arabia Masters 2025.

В вечерней сессии состоялся мегаматч Ронни О'Салливан – Кайрен Уилсон. "Воин" был близок к победе, ведь вел 5:3. Ронни не сдался и забрал 3 фрейма подряд. Всего в матче О'Салливан оформил три сенчури-брейка.

В другом матче Крис Вейклин и Барри Хокинс также определили победителя на десайдере. Крис выигрывал 4:1, но упустил преимущество, впрочем в решающий момент не отпустил триумф.

Еще один камбэк мог сделать финалист нынешнего чемпионата мира Марк Уильямс. Легендарный валлиец проигрывал 2:5 Эллиоту Слессору. Марк забрал 3 фрейма. Концовка контры была сверхинтригующей, но Эллиот сумел воспользоваться ошибкой более опытного соперника.

Австралиец Нил Робертсон остановил Али Картера, который в начале сезона в отличной форме. "Капитан" потерпел поражение со счетом 4:6.

Результаты матчей 1/4 финала Saudi Arabia Masters 2025

В полуфинале Роберсон сыграет со Слессором, а в вечерней сессии финалиста определят Ронни О'Салливан и Крис Вейклин.

Распределение средств выглядит так:

Winner: £500,000

Runner-up: £200,000

Semi-final: £100,000

1/4 финала: £50,000

1/16 финала: £30,000

1/32: £20,000

1/48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

147 break: £50,000

Самый большой куш получит победитель – полмиллиона фунтов. Финалист обогатится на £200,000, полуфиналисты – на £100,000. Даже участники четвертьфинала уйдут с солидным доходом – по £50,000 каждый.