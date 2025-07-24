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Определился победитель снукерной Лиги чемпионов

Руслан Травкін — 24 июля 2025, 06:27
Определился победитель снукерной Лиги чемпионов
Стівен Магвайр
x.com/WeAreWST

В городе Лестер завершилась Лига чемпионов по снукеру-2025. Победителем стал Стивен Магуайр.

В финале 44-летний шотландец одолел младшего на 15 лет англичанина Джо О'Коннора со счетом 3:1.

Отметим, что Джо к финалу подошел с серией из девяти побед подряд на турнире. Магуайр на пути к финалу одержал 7 побед при 1 ничьей и 1 поражении.

Стивен выиграл седьмой рейтинговый титул в своей карьере, и первый с 2020 года. За победу шотландец получил 33 тысячи фунтов стерлингов, а также место в ноябрьском турнире Sportsbet.io Champion of Champions, который также примет Лестер.

"Я просто чувствую облегчение, это были долгие соревнования. Сегодня ощущения были другими, потому что осталось восемь игроков, и мы знали, что кто-то поедет домой с трофеем. Быть последним, кто "выжил", и выиграть титул в таком начале сезона  это то, от чего я в восторге", – цитирует шотландца пресс-служба WST.

Напомним, легенда снукера Стивен Хендри, который семь раз становился чемпионом мира, похвалил действующего победителя World Snooker Championship Чжао Синьтуна.

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