Чемпионат мира по снукеру 2025: украинцы, легенды и новые герои

В период с 19 апреля по 5 мая в английском Шеффилде состоится чемпионат мира 2025 по снукеру.

За трофей и чек на полмиллиона фунтов будут соревноваться 32 игрока. Половина из них – это те, кто занимает в мировом рейтинге первые 16 позиций, остальные прошли нелегкий путь отбора: именно такой формат действует на этих соревнованиях еще с 1982 года.

История и формат

Нынешний чемпионат мира – это 18-й и последний рейтинговый турнир текущего сезона. Событие, подытоживающее "снукерный год", состоится в помещении шеффилдского театра "Крусибл" 49-й раз подряд. Поэтому понятия "чемпионат мира по снукеру" и "Крусибл" давно уже стали синонимами. И если в начале снукерной эры чемпион мира мог защитить свой титул в следующем году, то вот уже почти полвека действует так называемое "проклятие Крусибла": ни один чемпион мира, впервые получив здесь свой титул, в следующем году не мог защитить его. Поэтому действующий победитель, Кайрен Уилсон, как и другие до него, будет пытаться разрушить эти чары – или суеверия.

В последние годы организаторы верстают календарь таким образом, чтобы финал чемпионата мира завершился в первый понедельник мая. Дело в том, что это – один из восьми общегосударственных выходных в Великобритании, Early May bank holiday ("Раннемайский банковский выходной": ранний – потому что и последний понедельник мая в стране также нерабочий; банковский – потому что сначала был выходным только для банковских служащих, но теперь все официальные органы, школы и т.п. тоже не работают). Поэтому поклонникам снукера из других стран придется нелегко: третья сессия финала (которая теоретически может стать и последней) начнется в понедельник в 15:00 по киевскому времени. Впрочем, до того состоится множество других интересных матчей.

16 лучших по рейтингу игроков будут сеяными, причем действующий чемпион – под №1. То есть встретиться с №2 (лучший по рейтингу ныне Джадд Трамп) он сможет лишь в финале. Матчи первого раунда (1/16 финала) играются до 10 побед и состоят из двух сессий. Два следующих раунда – до 13 выигранных партий, по 3 сессии.

Полуфиналы и финал сыграют в четырех сессиях: полуфиналы до 17 побед за три дня, а решающий поединок – до 18, причем за два дня! Только представьте себе нагрузку арбитра: игроки все же часть поединка проводят в кресле, а судья – всегда на ногах. Кстати, нынешний финал будет обслуживать болгарская рефери Десислава Божилова. Это не первая женщина, которая будет судить финал чемпионата мира, но она станет первой представительницей прекрасного пола, работавшей на финалах всех трех турниров "Тройной короны".

Десислава Божилова Getty Images

Призовой фонд турнира составляет 2,395 млн фунтов. Из них победитель получит 500 тысяч, финалист – 200 тысяч. Приз за лучшую серию – 15 тысяч фунтов, но здесь есть нюанс, о котором – чуть позже.

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Когда опыт важнее юности

Если 16 сеяных участников основной сетки турнира были известны заранее, то остальные 16 претендентов определялись в квалификационном турнире. Он также состоялся в Шеффилде, но не в "Крусибле", а неподалеку, в Английском институте спорта. Это многофункциональное спортивное учреждение, и отбор к чемпионату мира здесь проводят с 2008 года. Турнир, в котором принимали участие 124 игрока, проходил в 4 этапа, причем все матчи игрались до 10 побед.

На первом этапе сеяными были снукеристы, которые занимают в мировом рейтинге места с 81 по 112. Соответственно, их соперниками были те, кто находится ниже в мировой табели о рангах, а также те, кто вообще туда не попал – любители. Сразу четыре представительницы прекрасного пола начали соревнования с этой стадии, однако ни одна из них не прошла дальше. Также с первого раунда начали свои выступления и оба представителя Украины.

Антону Казакову достался непростой и несколько даже легендарный соперник – Джимми Уайт (№91 мирового рейтинга). Для англичанина это был 45-й (!) поход за титулом. Тогда как Антону всего 20 лет. Однако соперники выдали достойный матч, который продолжался девять часов и завершился в решающем, 19-м раунде. Казаков вел в счете 7:3, причем один из фреймов, третий, выиграл с нетипичным для снукера счетом – 11:0.

Антон Казаков Getty Images

Сработало правило "трех промахов": если игрок видит прицельный шар в полный размер (его не заслоняют другие шары), то он может промахнуться дважды. После чего рефери объявляет предупреждение, а после третьего промаха подряд победителем партии объявляется соперник. Впрочем, ни проигранный таким образом фрейм, ни счет в пользу украинца не сбили с победного настроя Уайта. Он не только сравнял счет, но и вырвал победу над украинцем – 10:9. Что ж, будем верить, что матч против такого опытного соперника станет хорошим уроком для юного Казакова.

Более успешным было выступление Юлиана Бойко. Первым его соперником был валлиец Эндрю Паджетт. Два года назад победа над Бойко в финале Q School 1 вывела Эндрю в Тур. На этот раз украинец взял убедительный реванш – 10:2, а Паджетт в результате поражения вылетел из Тура. Кстати, кроме него еще сразу пять игроков после поражений в первом раунде потеряли статус профессионалов.

Кто-то почти вошел в историю, кто-то – вляпался

На следующем этапе победители первого квалификационного раунда соревновались против игроков, занимавших места в мировом рейтинге с 49 по 80. Поэтому соперник Бойко был еще сильнее. Им оказался Луис Гиткот (№68). Англичанин победил Юлиана не так давно, в сентябре – в отборе на English Open. И, как и Паджетт, в случае поражения вылетал из Тура. Поединок был чрезвычайно напряженным, никто из соперников не выигрывал более двух партий подряд. При счете 8:8 Хиткот взял фрейм – 9:8. Однако следующие два остались за Юлианом – 10:9, и Луис тоже становится любителем.

Также во втором раунде квалификации произошло незаурядное событие. Марко Фу в поединке с Беном Мертенсом набрал 139 очков за подход. Но произошло это благодаря свободному шару, который разыгрывается по цене красного. Представитель Гонконга в итоге зачистил стол, и в истории профессионального снукера это был лишь седьмой случай клиренса на 16 красных (и второй – на чемпионатах мира)!

Еще немного – и произошла бы сенсация на этой стадии. Любитель Стивен Холлворт проигрывал Энтони Хэмилтону (№63) со счетом 0:9. В истории до сих пор ни один игрок не выигрывал матч до 10 побед, уступая с таким счетом. А вот Холлворту это почти удалось. Он вплотную приблизился к сопернику – 9:8, и в 18-й партии вел в счете 63:0. Однако Хэмилтону удалось сделать брейк на 69 очков и в итоге победить – 10:8.

Ну и еще одна история, довольно неприятная. Грэм Дотт (№56), чемпион мира 2006 и финалист 2004 и 2010 годов, был отстранен от нынешнего турнира. Причиной стало обвинение снукериста в сексуальных преступлениях над детьми. Речь идет о двух случаях, связанных с детьми возрастом около 10 лет: один произошел в период между 1993 и 1996, другой – между 2006 и 2010 годами. Суд назначен на июнь, но руководство Тура сразу запретило Дотту участие в соревнованиях. Поэтому его соперник Ван Юйчен прошел дальше без боя.

И снова рекорды

На третьем этапе сеяными были игроки, которые занимают места с 17 по 48 место мирового рейтинга. Доминик Дейл, занимавший именно 48 место, и Джо Перри (№65), проиграв на этой стадии, объявили о завершении профессиональной карьеры. Причем оба, как и Джимми Уайт, и Кен Догерти, уже заявлены на World Seniors Championship – чемпионат мира среди пенсионеров. Он, напомним, пройдет здесь, в "Крусибле", после "основного" турнира.

Были на этой стадии и довольно неожиданные результаты. Зак Сурети (№72) выбил Джека Лисовского (№25) – 10:8. Росс Мьюир (№76) переиграл Тома Форда (№21) – 10:7. Майкл Голт (№78) одолел Стюарта Бингема (№19) – 10:6.

Джексон Пейдж (№35) в матче против Аллана Тейлора (№99) оформил свой первый в карьере максимум (и 215-й в официальной истории профессионального снукера). Произошло это в 8-й партии.

А в 12-й валлиец снова набрал 147 очков за подход – и вошел в историю, как первый игрок, сделавший два максимальных брейка в официальном матче. Кроме того, он стал первым, кому удалось оформить две максимальные серии на чемпионате мира. Напомним, за самый большой брейк на турнире предусмотрен бонус в размере 15 тысяч фунтов, в квалификации – 10 тысяч. Однако две серии в 147 очков в четырех мэйджорах (три турнира "Тройной короны" плюс Мастерс в Саудовской Аравии) гарантируют премию от спонсоров в размере 147 тысяч фунтов! То есть в общей сложности Пейдж может получить 172 тысяч фунтов только за эти два брейка – и это самая большая сумма, которую он когда-либо зарабатывал в течение карьеры. Добавим, что максимум стал 14-м в текущем сезоне – и это также рекорд, ведь до этого профессионалы в официальных соревнованиях делали не более 13 максимальных брейков в течение одной кампании.

Юлиан Бойко на третьем этапе противостоял Джо О'Коннору (№19). Англичанин, бесспорно, сильнейший из всех соперников Юлиана на этом турнире. Недавно он играл в финале World Open, а на прошлом чемпионате мира стартовал со второго раунда квалификации, пробился в основную сетку, где выбил Марка Селби и проиграл лишь будущему чемпиону. Так что "весовые категории" у соперников были слишком разными: Джо довольно легко обыграл Юлиана – 10:4.

Отметим, что украинец в матче оформил три полусотенные серии, и может быть доволен своей игрой. Потому что, кроме Бойко, до третьего раунда квалификации дошли только два любителя.

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Юлиан Бойко Getty Images

Один из них – 20-летний Гао Ян, который в феврале выиграл чемпионат WSF (чемпионат Всемирной федерации снукера) и теперь, как и Юлиан, как минимум два года будет выступать в Туре. Он в этом раунде уверенно одолел Стивена Магуайра (№26) – 10:3. Причем в последней партии даже пытался сделать максимум, однако промахнулся на последнем желтом шаре!

Другой "любитель" – земляк Гао, Чжао Синьтун, игрок довольно известный. Он выигрывал British Championships и German Masters, поднимался на 9-ю строчку мирового рейтинга. Но в январе 2023 года был отстранен от снукерных турниров из-за участия в договорных матчах. Дисквалификация длилась 20 месяцев и завершилась 1 сентября прошлого года. После чего Чжао выиграл 4 из 7 турниров Q Tour и досрочно также завоевал право вернуться в Тур со следующего сезона.

Что же касается нынешнего чемпионата мира, то Чжао в третьем раунде довольно легко прошел Лю Хаотяня (№37), а в четвертом провел напряженный поединок против Эллиота Слессора (№28). Игроки сделали по три сенчури, но в итоге сильнее оказался китаец – 10:8.

Интересный факт: Синьтун уже играл в "Крусибле" в 2019 и 2022 годах, в статусе профессионала. В 2019 году впервые в основную сетку турнира пробился любитель – Джеймс Кэхилл. В 2022 второй раз в истории за титул боролся другой любитель – Майкл Уайт. И вот Чжао в третий раз на чемпионате мира, и в третий раз в основной сетке играет любитель, на этот раз – он сам.

Судный день? Не такой уж и судный.

В целом четвертый квалификационный раунд называют "Судным днем" (Judgement Day), поскольку именно тогда решается судьба 16 путевок в "Крусибл". Впрочем, на этот раз особых сенсаций, в отличие от предыдущего этапа, не произошло. Если не считать победу Синьтуна, то лишь в трех случаях игрок с более низким рейтингом прошел дальше. Дэниел Уэллс (№49) победил Гэри Уилсона (№17) со счетом 10:9. Зак Сурети (№72) был сильнее Рикки Уолдена (№40) – 10:3. Мэтью Селт (№34) одолел Джимми Робертсона (№31) – 10:9. Добавим также, что Джексону Пейджу не удалось побить собственный рекорд и сделать третий максимум на чемпионате мира. Он уступил обидчику нашего Юлиана Бойко, Джо О'Коннору, 7:10.

Джо О'Коннор Getty Images

Поэтому по итогам квалификационного турнира в "Крусибле" дебютируют сразу три игрока. Это уже упоминавшиеся Зак Сурети и Дэниел Уэллс, а также Лей Пейфань (№39), который победил своего земляка Гао Яна. Кстати, впечатляет количество китайских спортсменов на турнире. В этом году они установили рекорд: если раньше на чемпионат мира пробивались максимум 6 представителей Поднебесной, то сейчас такое их количество успешно прошло сито квалификации. А еще четверо уже были среди сеяных, то есть из 32-х участников десять представляют Китай. Также за титул будут соревноваться 13 англичан, 4 валлийца и по одному представителю Австралии, Бельгии, Ирана, Северной Ирландии и Шотландии.

Что дальше?

Приводим пары первого раунда. Победитель первой пары сыграет в 1/8 финала против победителя второй, третьей – с победителем четвертой и т.д. В скобках – позиция игрока в мировом рейтинге.

Кайрен Уилсон (1) – Лэй Пэйфань (39)

Джек Джонс (16) – Чжао Синьтун (а)

Нил Робертсон (9) – Крис Вейкелин (20)

Марк Аллен (8) – Фан Чжэньи (46)

***

Ронни О'Салливан (5) – Али Картер (18)

Чжан Аньда (12) – Пан Цзюньсюй (27)

Си Цзяхуэй (13) – Дэвид Гилберт (23)

Марк Селби (4) – Бен Вулластон (44)

***

Джон Гиггинс (3) – Джо О'Коннор (30)

Сяо Годун (14) – Мэтью Селт (34)

Барри Хокинс (11) – Хоссейн Вафаэй (24)

Марк Уильямс (6) – У Изе (22)

***

Лука Бресель (7) – Райан Дэй (36)

Дин Цзюньхуэй (10) – Зак Сурети (72)

Шон Мерфи (15) – Дэниел Уэллс (49)

Джадд Трамп (2) – Чжоу Юэлун (32)

Пожалуй, центральным противостоянием на этой стадии будет матч Ронни О'Салливан – Али Картер. Неизвестно, в какой форме Ронни, который не участвовал в соревнованиях с января, а на рейтинговом турнире в последний раз выступал аж в ноябре. А Алистер, дважды проигрывавший Ронни финалы здесь, в "Крусибле", безусловно, будет пытаться и взять реванш, и просто пройти дальше по турнирной сетке. Ну и не будем забывать, что игроки поссорились после прошлогоднего финала Мастерса. И после того их пути не пересекались.

Ронни и Алистер – давние соперники

Впрочем, и среди других поединков будет много чего интересного. Например, Джон Гиггинс и Джо О'Коннор только в марте встречались в финале World Open (победил тогда Гиггинс). Интересным будет противостояние 50-летнего Марка Уильямса с молодым У Изе – эти игроки еще ни разу не играли друг против друга. Чжан Аньда дебютировал в "Крусибле" еще в 2010 году, однако до сих пор не выиграл здесь ни одного матча. А теперь соперник у него достаточно приемлемый – земляк Пан Цзюньсюй.

Примерно такая же ситуация у Сяо Годуна: он впервые попытался пробиться в "Крусибл" еще в 2008 году, дебютировал здесь в 2014-м, и с тех пор одержал лишь одну победу. А с нынешним соперником, Мэтью Селтом, в последние годы у него отличная статистика: китаец выиграл три из последних четырех встреч и явно не прочь продолжить эту традицию.

В целом специалисты считают главными фаворитами Джадда Трампа и Марка Селби. А вот приблизительные коэффициенты букмекеров на победу в турнире топ-игроков:

Джадд Трамп – 4,5

Марк Селби – 6,5

Ронни Осалливан – 8,0

Кайрен Уилсон – 8,0

Джон Гиггинс – 13,0

Поэтому, напоминаем, чемпионат мира стартует в субботу, 19 апреля. Первый матч – с участием действующего чемпиона, начнется уже в 12:00 по киевскому времени. Вживую посмотреть трансляцию можно на каналах и платформах "Евроспорта". Не пропустите!