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Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out

Олександр Булава — 21 октября, 00:20
Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в дисциплине Shoot Out
Юліан Бойко
Getty Images

Украинец Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру в Shoot Out. Турнир прошел в португальском городе Албуфейра.

19-летний украинец выиграл все пять матчей, а в финале со счетом 49:5 победил Крейга Стедмана из Великобритании.

Другие украинцы – Антон Казаков, Михаил Ларков и Денис Хмелевский выбыли из турнира на ранних стадиях.

Shoot Out – дисциплина снукера по особым правилам. Игра состоится из одного фрейма, максимальная продолжительность которого составляет 10 минут. На каждый удар игроку отводится не более 15 секунд в первой половине игры и не более 10 секунд в следующую пятиминутку.

Отметим, что в Португалии Бойко сыграет в командном чемпионате Европы по снукеру в паре с Денисом Хмелевским. Еще одну украинскую команду составят Антон Казаков и Михаил Ларков.

снукер Юліан Бойко

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