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Действующая обладательница Кубка мира пропустит весь текущий сезон

Олег Дідух — 8 января 2025, 11:40
Действующая обладательница Кубка мира пропустит весь текущий сезон
Ліза Віттоцці
FISI

Звездная итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит весь текущий сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии.

Спортсменка пропустила стартовую часть текущего сезона из-за проблем со спиной. Ранее ее возвращение планировалось на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. Однако теперь Виттоцци приняла решение пропустить весь текущий сезон, чтобы не рисковать здоровьем перед домашней Олимпиадой 2026 года.

"Перед стартом сезона я была полна энтузиазма выступать на самом высоком уровне. Однако, к сожалению, в очень щепетильный момент подготовки возникла проблема, которая заставила меня остановиться.

Когда я возобновила тренировки высокой интенсивности, моя физика не выдержала нагрузок, даже незначительных. Поэтому мы решили не форсировать мое возвращение, чтобы избежать других проблем и не подвергать риску следующие месяцы тренировок, поставив себе за цель подготовку к Олимпиаде 2026 года", – пояснила свое решение 29-летняя итальянка.

Напомним, Виттоцци является действующей обладательницей Кубка мира по биатлону.

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