Джима с рекордным результатом в карьере завершила индивидуальную гонку на ЧМ-2025

В рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская индивидуальная гонка.

Чемпионкой мира стала француженка Жулья Симон. Несмотря на один промах она уверенно опередила свою ближайшую преследовательницу шведку Эллу Гальварссон более чем на 30 секунд. Третье место заняла Лу Жанмонно из Франции.

Украинка Юлия Джима с идеальной стрельбой стала пятой. Этот результат стал лучшим в ее карьере на ЧМ, до этого ее лучшей позицией было 6-е место в масстарте на ЧМ-2017.

Еще одна украинка Кристинка Дмитренко стала 11-й. Она также показала идеальную стрельбу и проиграла победительнице более 2 минут.

Чемпионат мира 2025. Женская индивидуальная гонка

Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27.7 Элла Халварссон (Швеция, 0+0+0+0+0) +37.8 Лу Жанмонно (Франция 1+0+0+0+0) +39.3 Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0+0) +1.15.3 Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0+0) +1:23.8

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11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0+0) +2:11.7

44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+0+1) +5:08.2

61. Елена Городна (Украина, 1+1+1+0) +6:33.1

Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 19 февраля, в 16:05 по киевскому времени. Это самая длинная гонка в программе чемпионата мира: биатлонисты будут преодолевать дистанцию 20 километров.

Напомним, чемпионат мира 2025 по биатлону продлится до 23 февраля включительно. Во время соревнований разыгрывается 12 комплектов наград.