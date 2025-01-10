Мандзын: С французами могу конкурировать, но нужно еще много тренироваться

Украинский биатлонист Виталий Мандзын в комментарии "Чемпиону" подвел итоги сегодняшней спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира, в которой он забежал в топ-20.

"В общем, гонкой доволен, довольно-таки хороший результат, несмотря на порывы ветра, хотя и трасса была в идеальном состоянии. Ветровая обстановка была достаточно нестабильной, но я старался не обращать на это внимание и работать в своем режиме. Не получилось несколько активнее начать гонку, но смог терпеть за ребятами, особенно второй и третий круг. Несколько досадный этот промах на первой стрельбе. Конечно, без него результат был бы лучше, но даже с этим неточным выстрелом – я доволен гонкой и 17-м результатом", – сказал 21-летний биатлонист.

Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Виталий Мандзын также высказался относительно победителя и призеров спринта. В этой гонке, напомним, на первых трех позициях финишировали представители команды Франции – Кантен Фийон Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен.

"То что три французских биатлониста на пьедестале, то здесь удивляться абсолютно нечему, это топовая команда. Но я увидел, что с ними можно конкурировать, хотя для этого нужно еще много тренироваться", – отметил украинский атлет.

В субботу, 11 января, Виталий Мандзын выйдет на старт гонки преследования. Он будет стартовать с отставанием от лидера в 1 минуту 12 секунд.

Напомним, в сегодняшнем спринте лучший результат в сезоне продемонстрировал Дмитрий Пидручный – 4 место.

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Лучший результат Виталия Мандзына в текущем сезоне – 4-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Сейчас Мандзын находится на 19-й позиции общего зачета Кубка мира.