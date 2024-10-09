В украинских общеобразовательных школах запустили уроки по биатлону

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько сообщил о запуске урока биатлона в средних общеобразовательных школах Украины.

Об этом Иван Крулько сообщил на своей странице в Facebook.

"С большой радостью делюсь с вами, без преувеличения, исторической новостью. В средних общеобразовательных школах Украины запущен урок биатлона. Национальная программа "Урок биатлона" официально стартовала. Поэтому сегодня, с большой гордостью, как президент Федерации биатлона Украины, передал первые 5 комплектов для занятий биатлоном для школ столицы.

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Наши тренеры провели первое открытое занятие для учащихся. Приятно было видеть, что желающих опробовать свои силы было очень много. Биатлон – это ведь не только о спорте. Я надеюсь, что эта национальная программа "Урок биатлона" подарит нам не одного олимпийского чемпиона в будущем и даст толчок к развитию биатлона в стране", – сообщил Крулько.

Напомним, для Украины сезон 2023/24 Кубка мира по биатлону стал вторым подряд, который она завершила без медалей.