Велосипед, стрельба, футбол: украинские биатлонисты готовятся к олимпийскому сезону разными группами

Биатлонисты сборной Украины продолжают подготовку к олимпийскому сезону. Тренировочные сборы проводят в Украине, но разными группами. Представители команды "А" Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк занимаются разноплановыми тренировками на Ивано-Франковщине.

"Мы трое сейчас в Буковеле. Преимущественно это велосипед, лыжероллеры и силовые тренировки, несколько раз уже стреляли. В основном спокойная аэробная работа, так сказать, база", – сказал Виталий Мандзын в комментарии "Чемпиону". И отметил, что после завершения этого сбора атлеты отправятся по домам.

Степан Кинаш и Богдан Борковский также тренируются на западе Украины, в Хусте Закарпатской области. Биатлонисты также выполняют велоработу, в среднем по 100 километров в день. Сбор на Закарпатье завершится 20 мая.

"Все как и всегда. Но акцент на развитие выносливости, больше работы в первой и второй пульсовых зонах, силовые занятия в зале, статика на пресс, кросс, кросс-походы. Раньше в этот период была и гребля, но в последние годы её не проводим", – рассказал "Чемпиону" Кинаш, который вернулся в основную команду.

После закарпатского сбора Борковский возвращается в Сумскую область, а Кинаш посетит Киев. Затем ребята присоединятся к команде, которая совместно начнет следующий сбор, он также состоится в Украине.

"Как по мне, удалось всё сделать, что было запланировано, хотя и погода не из лучших, достаточно много было дождей. Но надо тренироваться в любую погоду, поэтому, даже несмотря на дождь, все же получилось насладиться тренировочным процессом. И условия в целом у нас были классные", – говорит Богдан Борковский.

27-летний Богдан Цымбал тренируется дома в Чернигове.

"В среднем делаю 6-7 тренировок в неделю. Низко-интенсивные тренировки, велосипед, кросс, классические роллеры, силовая подготовка. Иногда есть возможность побегать в футбол", – поделился биатлонист с "Чемпионом".

Напомним, для мужской сборной Украины лучшим результатом прошлого сезона 2024/25 было третье место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Отметим, что двое биатлонистов – Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк – тренируются отдельно от команды Надежды Беловой, под руководством словацкого наставника Юрая Санитры.