Дмитренко: Чувствую, что в новом сезоне все будет хорошо

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко рассказала о целях на сезон-2024/25 и призналась, что рассчитывает на то, что он будет успешным.

Спортсменку цитирует Суспильне.

"У нас будет долгий сезон, поэтому главный аспект — это стабильно выступать. Хочется более прогрессивного и лучшего результата. Попадать в топ-20 или топ-30 стабильнее: чтобы не в одной-двух гонках, а стабильно выступать.

Чувствую, что все будет хорошо. Недавно проходило обследование – это были мои лучшие результаты, все на рекордах было. Да и по ощущениям в тренировке чувствуешь, что что-то такое хорошо должно быть. Даже на тренировках, как я через них прохожу, как чувствую себя во время работы — есть разница, сравнивая с прошлым годом, лучшее самочувствие", – заявила Дмитренко.