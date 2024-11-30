Украина финишировала 6-й в смешанной эстафете на Кубке мира в Контиолахти
В субботу, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась классическая смешанная эстафета. Сборная Украины заняла 6-е место.
Украинскую команду представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. На четырех они использовали 6 запасных патронов.
Отметим, что это лучший результат для Украины в смешанных эстафетах на уровне Кубка мира с сезона 2022/23.
Выиграла гонку благодаря фантастическому последнему кругу Вебьерна Соэрума сборная Норвегии. Серебряные награды у французской команды, а бронзовые медали достались шведам.
Результаты гонки:
- 1. Норвегия (0+10) 1:09:59,0
- 2. Франция (0+4)+0,8
- 3. Швеция (0+7) +21,5
- 4. Германия (1+9) +2:38,4
- 5. Италия (1+8) +2:43,4
- 6. Украина (0+6) +3:38,9
Напомним, ранее в первой гонке сезона украинцы Елена Городная и Артем Тищенко заняли 9 место в сингл-миксте.
В воскресенье, 1 декабря, в Контиолахти состоятся мужская и женская эстафетные гонки.