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Украина финишировала 6-й в смешанной эстафете на Кубке мира в Контиолахти

Денис Шаховець — 30 ноября 2024, 17:59
Украина финишировала 6-й в смешанной эстафете на Кубке мира в Контиолахти
Віталій Мандзин
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В субботу, 30 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась классическая смешанная эстафета. Сборная Украины заняла 6-е место.

Украинскую команду представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. На четырех они использовали 6 запасных патронов.

Отметим, что это лучший результат для Украины в смешанных эстафетах на уровне Кубка мира с сезона 2022/23.

Выиграла гонку благодаря фантастическому последнему кругу Вебьерна Соэрума сборная Норвегии. Серебряные награды у французской команды, а бронзовые медали достались шведам.

Результаты гонки:

  • 1. Норвегия (0+10) 1:09:59,0
  • 2. Франция (0+4)+0,8
  • 3. Швеция (0+7) +21,5
  • 4. Германия (1+9) +2:38,4
  • 5. Италия (1+8) +2:43,4
  • 6. Украина (0+6) +3:38,9

Напомним, ранее в первой гонке сезона украинцы Елена Городная и Артем Тищенко заняли 9 место в сингл-миксте.

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В воскресенье, 1 декабря, в Контиолахти состоятся мужская и женская эстафетные гонки.

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