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У звездной биатлонистки возникли проблемы с сердцем во время гонки Кубка мира

Олег Дідух — 4 декабря 2024, 20:22
У звездной биатлонистки возникли проблемы с сердцем во время гонки Кубка мира
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

У лидера женской сборной Норвегии по биатлону Ингрид Тандреволл возникли проблемы с сердцем во время короткой индивидуальной гонки среди женщин на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Об этом сообщила биатлонистка в комментарии NRK.

"Во время второй стрельбы лежа у меня были проблемы с сердцем. Это усложнило стрельбу и стоило мне достаточно много времени. Проблема не исчезла после завершения стрельбы. На следующем круге мне было тяжело ехать на лыжах так быстро, как хотелось бы.

На вершине подъема пришлось остановиться и успокоить пульс. Сейчас все хорошо. Со мной такое случается не в первый раз. Эта проблема появляется внезапно, но быстро проходит", – заявила 28-летняя спортсменка.

В итоге Тандреволл с одним промахом заняла в гонке 17-е место. Ни одна другая представительница Норвегии не попала в топ-40.

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