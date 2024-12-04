У звездной биатлонистки возникли проблемы с сердцем во время гонки Кубка мира

У лидера женской сборной Норвегии по биатлону Ингрид Тандреволл возникли проблемы с сердцем во время короткой индивидуальной гонки среди женщин на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Об этом сообщила биатлонистка в комментарии NRK.

"Во время второй стрельбы лежа у меня были проблемы с сердцем. Это усложнило стрельбу и стоило мне достаточно много времени. Проблема не исчезла после завершения стрельбы. На следующем круге мне было тяжело ехать на лыжах так быстро, как хотелось бы. На вершине подъема пришлось остановиться и успокоить пульс. Сейчас все хорошо. Со мной такое случается не в первый раз. Эта проблема появляется внезапно, но быстро проходит", – заявила 28-летняя спортсменка.

В итоге Тандреволл с одним промахом заняла в гонке 17-е место. Ни одна другая представительница Норвегии не попала в топ-40.