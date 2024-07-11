Суспільне будет транслировать биатлон в Украине до 2030 года
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Суспільне) получит доступ еще к 4 сезонам биатлона.
Об этом сообщает пресс-служба телерадиокомпании.
Европейский языковой союз и Международный союз биатлонистов (IBU) продлили партнерство по эксклюзивным медиаправам до 2030 года.
"Суспільне мовлення", как член ЕМС, является правообладателем и эксклюзивным транслятором биатлона в Украине. Согласно новому соглашению, Суспільне будет иметь доступ ко всем этапам Кубка мира IBU, чемпионатов мира IBU и других соревнований, включая молодежный/юниорский чемпионат мира, открытый чемпионат Европы, летний чемпионат мира IBU и Кубок IBU.
Напомним, что Надежда Билова стала новым старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону.