Суспільне будет транслировать биатлон в Украине до 2030 года

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Суспільне) получит доступ еще к 4 сезонам биатлона.

Об этом сообщает пресс-служба телерадиокомпании.

Европейский языковой союз и Международный союз биатлонистов (IBU) продлили партнерство по эксклюзивным медиаправам до 2030 года.

"Суспільне мовлення", как член ЕМС, является правообладателем и эксклюзивным транслятором биатлона в Украине. Согласно новому соглашению, Суспільне будет иметь доступ ко всем этапам Кубка мира IBU, чемпионатов мира IBU и других соревнований, включая молодежный/юниорский чемпионат мира, открытый чемпионат Европы, летний чемпионат мира IBU и Кубок IBU.

Напомним, что Надежда Билова стала новым старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону.