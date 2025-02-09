Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата мира 2025 по парабиатлону

Украинские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по парабиатлону, который проходил в словенской Поклюке.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В частности, в активе украинцев 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. В общем медальном зачете именно Украина заняла первое место, опередив Канаду (6 медалей) и США (5 медалей).

Золотые медали завоевали

Александр Казик (спринт/спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения),

Александра Кононова (спринт-персьют; класс стоя),

Григорий Вовчинский (спринт-персьют; класс стоя)

Серебряные медали завоевали

Ирина Буй (спринт-персьют; класс стоя),

Ярослав Решетинский (спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения)

Бронзовые медали завоевали

Александра Кононова (спринт/индивидуальная гонка; класс стоя),

Александр Алексик (спринт-персьют; класс сидя),

Анатолий Ковалевский (спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения),

Григорий Вовчинский (индивидуальная гонка; класс стоя)

Напомним, ранее сообщалось, что IBU проведет биатлонный фестиваль в Мюнхене, на котором примут участие парабиатлонисты.