Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата мира 2025 по парабиатлону
Людмила Ляшенко
Parasport Sverige/Karl Nilsson
Украинские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по парабиатлону, который проходил в словенской Поклюке.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
В частности, в активе украинцев 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. В общем медальном зачете именно Украина заняла первое место, опередив Канаду (6 медалей) и США (5 медалей).
Золотые медали завоевали
- Александр Казик (спринт/спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения),
- Александра Кононова (спринт-персьют; класс стоя),
- Григорий Вовчинский (спринт-персьют; класс стоя)
Серебряные медали завоевали
- Ирина Буй (спринт-персьют; класс стоя),
- Ярослав Решетинский (спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения)
Бронзовые медали завоевали
- Александра Кононова (спринт/индивидуальная гонка; класс стоя),
- Александр Алексик (спринт-персьют; класс сидя),
- Анатолий Ковалевский (спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения),
- Григорий Вовчинский (индивидуальная гонка; класс стоя)
Напомним, ранее сообщалось, что IBU проведет биатлонный фестиваль в Мюнхене, на котором примут участие парабиатлонисты.