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Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата мира 2025 по парабиатлону

Микола Дендак — 9 февраля 2025, 18:14
Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата мира 2025 по парабиатлону
Людмила Ляшенко
Parasport Sverige/Karl Nilsson

Украинские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по парабиатлону, который проходил в словенской Поклюке.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В частности, в активе украинцев 5 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. В общем медальном зачете именно Украина заняла первое место, опередив Канаду (6 медалей) и США (5 медалей).

Золотые медали завоевали

  • Александр Казик (спринт/спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения),
  • Александра Кононова (спринт-персьют; класс стоя),
  • Григорий Вовчинский (спринт-персьют; класс стоя)

Серебряные медали завоевали

  • Ирина Буй (спринт-персьют; класс стоя),
  • Ярослав Решетинский (спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения)

Бронзовые медали завоевали

  • Александра Кононова (спринт/индивидуальная гонка; класс стоя),
  • Александр Алексик (спринт-персьют; класс сидя),
  • Анатолий Ковалевский (спринт-персьют/индивидуальная гонка; класс с нарушением зрения),
  • Григорий Вовчинский (индивидуальная гонка; класс стоя)

Напомним, ранее сообщалось, что IBU проведет биатлонный фестиваль в Мюнхене, на котором примут участие парабиатлонисты.

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Украинцы завоевали четыре медали в спринте чемпионата мира по парабиатлону

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