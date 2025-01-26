Украина продемонстрировала лучший в сезоне результат в женской эстафете на Кубке мира

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась женская эстафета.

Украину представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. Украинки смогли избежать штрафных кругов, использовали на четырех семь запасных патронов и заняли шестое место.

Кристина Дмитренко на последний круг благодаря хорошей стрельбе выходила четвертой, но, к сожалению, проиграла борьбу швейцарке Эми Басерге и итальянке Микеле Карраре.

Отметим, что шестое место – лучший для сборной Украины результат в сезоне в женской эстафете на Кубке мира. Ранее украинки были 11-ми на этапе в финском Контиолахти, финишировали 7-ми в австрийском Хохфильцене, а также закрыли первую десятку в немецком Рупольдинге.

Настоящая драма произошла на последнем круге в борьбе за победу: Ханна Эберг случайно наступила палкой на лыжу Ингрид Тандреволд, из-за чего норвежка упала и потеряла шансы на золото.

В итоге шведки выиграли гонку, норвежки добыли серебряные награды, а на третью ступень пьедестала почета поднялись француженки, которых большинство экспертов считали явными фаворитками эстафеты.

Кубок мира. Антхольц. Женская эстафета

1. Швеция (0+6) 1:07:26,0

2. Норвегия (0+7) +13,4

3. Франция (0+8) +23,6

4. Швейцария (1+8) +2:13,8

5. Италия (1+9) +2:17,4

6. Украина (0+7) +2:17,9

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Напомним, этап Кубка мира в Антхольце завершится 26 января мужской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по Киеву.