Рождественская гонка 2024: очередная попытка Джимы и Пидручного покорить Гельзенкирхен

В субботу, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. Это будет 24-я по счету шоу-гонка, которая ежегодно проводится на "Фельтинс-Арене", а соревнуются в ней традиционно главные звезды биатлона из разных стран.

В этом материале "Чемпион" рассказывает все, что нужно знать о нынешней Рождественской гонке, в которой Украину будут представлять опытные и титулованные лидеры сборной – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Юлия Джима и чемпион мира 2019 года в преследовании Дмитрий Пидручный.

Участники и формат Рождественской гонки

Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)

Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу (Германия)

Франциска Пройс и Филипп Наврат (Германия)

Анна Гандлер и Симон Эдер (Австрия)

Каролин Кноттен и Стурла Легрейд (Норвегия)

Джессика Йислова и Михал Крчмарж (Чехия)

Анна Магнуссон и Йеспер Нелин (Швеция)

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)

Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс (Латвия)

Лотте Ли и Флоран Клод (Бельгия)

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный en.veltins-arena.de

В Рождественской гонке принимают участие 10 дуэтов – по женщине и мужчине в каждом. Соревнование напоминает сингл-микст и разделено на два этапа: сначала биатлонисты пробегут масстарт, а по его результатам стартуют в преследовании.

Именно по результатам персьюта будут определены победители и призеры. Отставание перед преследованием будет разделено на два, поэтому главная задача для спортсменов на первую часть Рождественской гонки – не проиграть очень много времени.

Обе дисциплины состоят из восьми огневых рубежей (по четыре стрельбы у мужчин и женщин). За каждый промах биатлонисты пробегут штрафной круг, который, в отличие от обычного, составляет не 150 метров, а втрое меньше. После последней стрельбы мужчины бегут еще один круг вокруг стадиона (1300 метров), а затем финишируют.

Вынужденные замены

В 2020 и 2021 годах, из-за пандемии коронавируса, Рождественская гонка была под угрозой срыва, однако ее все же удавалось провозить в Рупольдинге, который принимал подобный старт до 2001 года. Сейчас пандемия вроде и позади, или же она перестала быть главной проблемой в жизни, как минимум, украинцев. Однако организаторам и без ковида пришлось делать вынужденные замены в объявленные составы команд.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволл менее двух недель назад перенесла операцию на сердце, поэтому вместо нее в пару к Стурле Легрейда была приглашена менее звездная Каролин Кноттен. Впрочем, именно норвежцы выглядят той парой, которая должна стать главным соперником французов в борьбе за победу.

Также ослабленной будет чешская команда. Михал Крчмарж будет выступать в тандеме не с Маркетой Давыдовой, а с Джессикой Йисловой. У лидера женской сборной Чехии диагностировали грыжу межпозвоночного диска, поэтому ей такой придется лечь под хирургический нож.

Фавориты

В этой гонке важнейшим компонентом является стрельба – её точность и скорость, поскольку на дистанции много отыграть невозможно. Как минимум, потому что очень короткий круг, а как максимум – мешает довольно узкая трасса, в связи с чем очень непросто маневрировать. Поэтому фаворитами прежде всего будут снайперы, но по большому счету шансы на успех есть у всех.

Жюлия Симон и Фабьен Клод Getty Images

Не менее важен опыт выступлений в этой дисциплине. Французы Жюлия Симон и Фабьен Клод выигрывали Рождественскую гонку в 2022-м и 2023-м, и теперь они имеют шанс стать первой парой, которая трижды подряд триумфовала в этих соревнованиях. В свое время норвежец Уле-Айнар Бьорндален выигрывал эти соревнования четыре года подряд (2003-2006), однако помогали ему разные партнерши.

Также очень мощно выглядят обе немецкие команды. На первый взгляд, Франциска Пройс и Филипп Наврат выглядят сильнее, но вполне возможно, что выше в итоговом протоколе окажутся их менее звездные земляки Ванесса Фогт и Юстус Штрелов. В первую очередь из-за того, что партнер Фогт стреляет лучше, чем Наврат.

И четвертой командой, которая должна бороться за победу, должны стать норвежцы. Если Каролин Кноттен не проиграет много соперницам, то Стурла Легрейд сможет в своей соревновательной части оставить за спиной любого из представленных звезд мужского биатлона.

Аутсайдеры

Из-за отсутствия Давыдовой, надеяться на высокий результат чешским болельщикам будет сложно. Так же вряд ли будут бороться за победу бельгийцы Лотте Ли и Флоран Клод. Все же остальные вполне способны продемонстрировать высокий результат, ведь преимущество в скорости одних биатлонистов над другими на такой трассе очень сильно нивелируется.

Теневые претенденты

К теневым претендентам на высокие места относим все четыре пары, которые не упомянуты выше как фавориты или аутсайдеры. Это в том числе и австрийцы, которые имеют очень сильный мужской этап, несмотря на ветеранский возраст Симона Эдера.

Не стоит недооценивать латвийцев. Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс именно в таком формате соревнований могут бороться даже за победу, а за тройку призеров – запросто.

Байба Бендика и Андрейс Расторгуевс Getty Images

Шведы Магнуссон и Нелин вполне могли бы быть одними из фаворитов, если бы не нестабильность Йеспера на огневых рубежах. Но если ему удастся стрелять не хуже партнерши, у которой обычно проблем с винтовкой нет, будут все шансы на высокое место.

Теневыми претендентами также являются наши Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Лучшие годы украинцев уже позади, однако за плечами у них множество опыта.

Предыдущие выступления украинцев

Украина уже 17-й раз подряд имеет своих представителей в выставочной гонке, поэтому нашим участием давно никого не удивить. Пидручный и Джима в третий раз сформировали команду Украины на Рождественскую гонку. Ранее они вместе заняли восьмое место в 2021 году, а в 2023-м финишировали пятыми. Кроме того, Джима также имеет опыт выступлений в паре с украинцем Антоном Дудченко и немцем Михаэлем Решем.

Для Пидручного это вообще пятый старт в этой шоу-гонке. Главного успеха Дмитрий достиг в 2019 году, когда в паре с Анастасией Меркушиной остановился в шаге от победы, заняв второе место.

Впрочем, вторыми и третьими местами в Рождественских гонках украинских любителей биатлона со стажем не удивить, ведь они помнят и победы, которых по состоянию на данный момент было две. Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля были лучшими в 2008-м, а в 2014-м не было равных Вале Семеренко и Сергею Семенову.

Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля Getty Images

Благодаря тем победам Хвостенко, Дериземля, Семенов и Валя Семеренко имели исключительную возможность нарушить спортивный режим и попробовать настоящее немецкое пиво из огромного бокала-кубка. А в придачу получили приличные призовые.

Кстати, традиция вручать пиво победителям осталась, а сумма призовых растет из года в год. Так что Пидручному и Джими будет за что бороться.

Расписание трансляций и где смотреть

19:00 – масстарт;

20:20 – гонка преследования.

Украинские болельщики бесплатно смогут посмотреть Рождественскую гонку 2024 благодаря трансляции на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Чернігів", "Суспільне Житомир" и т.д.).

Кроме того, показ гонки запланирован на телеканалах "Суспільне Спорт" и "Евроспорт", входящих в подписки "Спорт", "Максимальная" или MEGOPACK видеосервиса MEGOGO.

А для тех болельщиков, которые не будут иметь возможности увидеть Развязную гонку собственными глазами, "Чемпион" проведет текстовую трансляцию всех стартов в рамках шоу-гонки.