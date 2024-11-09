Россия разрушила лицей, в котором учились сестры Семеренко

7 ноября российская армия атаковала КАБами поселок Краснополье Сумской области. Сразу три бомбы попали в Краснопольский лицей, где учились украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко.

Вита Семеренко в историях своей страницы в Instagram отреагировала на очередной террористический акт оккупационной армии.

"Моя школа, родная школа, все мое детство, юность... Как же болит осознание того, что уже никогда не увидишь родные места такими, какими они запечатлелись в памяти". Первые школьные воспоминания – о стенах, где мы вместе учились писать и читать, где каждый день начинался со смеха и детских игр. Теперь этой школы больше нет, она разрушена Россией – страной-террористом", – написала Вита Семеренко.

Один из классов лицея в Краснополье после попадания российского КАБа 7 ноября Суспильное Сумы

Напомним, в начале октября Вита Семеренко получила годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В последний раз на международных соревнованиях 38-летняя украинка выступала в сезоне 2021/22. Последние два сезона она участвовала только в чемпионатах Украины.

В 2014 году сестры-близнецы Семеренко выиграли золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете. Кроме того, Вита стала бронзовым призером Сочи-2014 в спринте. Валентина является чемпионкой мира 2015 года в масс-старте.

Ни одна из сестер Семеренко пока не объявляла о завершении спортивной карьеры. В то же время они не входят в составы основной и резервной сборных Украины.