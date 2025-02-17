Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону определилась с заявкой команды на мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира-2025. Лидер и капитан команды Дмитрий Пидручный не выйдет на старт.

Об этом для Суспильне Спорт сообщила старший тренер национальной команды Надежда Белова.

Также пропустит гонку и Тарас Лесюк. Его и подручного заменят Артем Тищенко и Денис Насыко.

Состав Украины на индивидуальную гонку: Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко.

Отметим, что для Тищенко и Насыко это будут первые старты на чемпионате мира-2025.

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Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 19 февраля, в 16:05 по киевскому времени. Это самая длинная гонка в программе чемпионата мира: биатлонисты будут преодолевать дистанцию 20 километров.

Напомним, в гонке преследования Пидручный стал 30-м.