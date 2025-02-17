Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Сборная Украины по биатлону определилась с заявкой команды на мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира-2025. Лидер и капитан команды Дмитрий Пидручный не выйдет на старт.
Об этом для Суспильне Спорт сообщила старший тренер национальной команды Надежда Белова.
Также пропустит гонку и Тарас Лесюк. Его и подручного заменят Артем Тищенко и Денис Насыко.
Состав Украины на индивидуальную гонку: Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко.
Отметим, что для Тищенко и Насыко это будут первые старты на чемпионате мира-2025.
Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 19 февраля, в 16:05 по киевскому времени. Это самая длинная гонка в программе чемпионата мира: биатлонисты будут преодолевать дистанцию 20 километров.
Напомним, в гонке преследования Пидручный стал 30-м.