Легендарная биатлонистка будет штурманом двукратного чемпиона мира по ралли

Легендарная биатлонистка Кайса Мякяряйнен станет штурманом Маркуса Грёнхольма на одном спецучастке Чемпионата мира по ралли WRC2 в Финляндии.

Об этом пишет Iltalehti.fi. Детали добавляет Ski-nordique.net.

Бывшая звезда биатлона, двукратная победительница Кубка мира (2014, 2018), завершила карьеру в 2020 году после сезона, прерванного из-за Covid.

Сейчас 42-летняя финка не потеряла своей страсти к вызовам. Между эпизодическими возвращениями в биатлон на национальных чемпионатах и лыжными гонками на длинные дистанции, она продолжает расширять свои границы.

На этот раз Кайса Мякяряйнен отправляется в совершенно новое приключение: она будет штурманом не менее легендарного Маркуса Грёнхольма на следующем ралли Финляндии в WRC2.

Двукратный чемпион мира по ралли (WRC) объединится с ней на одном специальном этапе на стадионе Harju в Ювяскюля 1 августа. Автомобилем для участия в мероприятии был выбран Skoda Fabia RS Rally2 класса WRC2.

57-летний Маркус выступал в ралли WRC с 1989 по 2007 год. В 2019 году провел гонку за команду Toyota Yaris на ралли Швеции. В 2000 и 2002 годах стал чемпионом мира, выступая за команду Peugeot 206 WRC. Всего 61 раз за карьеру попадал на подиум – 30 раз становился победителем.