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Кардинальные изменения. IBU опубликовал календарь Кубка мира на 2026 – 2030 годы

Олег Дідух — 21 февраля 2025, 15:42
Кардинальные изменения. IBU опубликовал календарь Кубка мира на 2026 – 2030 годы
IBU

Стал известен календарь Кубка мира по биатлону на следующий олимпийский цикл – с 2026 до 2030 года.

Его опубликовала пресс-служба Международного союза биатлонистов(IBU).

Главное изменение – разорвана классическая январская связка этапов Оберхоф – Рупольдинг – Антхольц. Оберхоф, который традиционно является проблемным с точки зрения погоды, передвинули в календаре на более позднюю стадию сезона: этот немецкий этап будет проходить в конце февраля или в начале марта.

Также IBU отказался от новогодней паузы в календаре: кроме сезона-2027/28, отныне спортсмены будут соревноваться в новогодний период. При чем, в сезоне-2028/29 в этот отрезок времени состоятся два подряд этапа: 28-31 декабря – Поклюка (Словения), 2-7 января – Нове Место (Чехия).

В сезонах-2026/27 и 2028/29 в Кубке мира будет 10 этапов вместо привычных 9. Также отметим, что в этих сезонах в календаре присутствует этап в Анси, хотя в декабре сообщалось, что данная локация отказалась от проведения соревнований Кубка мира.

Календарь Кубка мира-2026/27:

Календарь Кубка мира-2028/28:

Календарь Кубка мира-2028/29:

Календарь Кубка мира-2029/30:

IBU Кубок світу з біатлону

IBU

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