В поисках новых талантов. Чем живет украинский юношеский биатлон и кто имеет прицел на основу

Где новые лица, где новоиспеченные звезды!? Болельщики, выросшие на успехах Елены Пидгрушной, сестер Семеренко, Сергея Семенова, Дмитрия Пидручного и других отечественных топов требуют новых имен чуть ли не после каждой гонки, которая не впечатляет результатом. А таких в последние годы, мягко говоря, хватает.

Хотя, в этом году биатлонная фанатская семья несколько притихла, и это во многом заслуга вчерашних юниоров Виталия Мандзына и Кристины Дмитренко. А вместе с ними снова выросли крылья и у титулованных "ветеранов" – чемпиона мира 2019 года Дмитрия Пидручного и олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Джимы! Казалось бы, вот она – такая желанная конкуренция, сплав молодости и опыта...

Украинский биатлон ждет неизбежное кардинальное омоложение – считает Вячеслав Деркач – директор государственного центра олимпийской подготовки по биатлону. Это случится не завтра, но уже очень скоро. Кто из украинской молодежи может ворваться в большой биатлон, что для этого надо, какие аналогии с карьерами норвежца Бьорндалена и американца Кемпбелла Райта – обо всем этом в разговоре с бывшим известным биатлонистом, а ныне спортивным функционером.

– Вячеслав, наша молодежь в текущем сезоне уже стартовала на двух этапах юниорского Кубка IBU. Есть призовое место, есть в топ-10, есть и низкие результаты. Какие общие впечатления от нашей молодежи по состоянию на сейчас?

– Я был с командой на этапе в Риднау (Италия), всех видел в работе, общался, наблюдал. Настроение, в общем, неплохое, результаты где-то лучше, где-то хуже. Видим, что работы – непочатый край. Ну, и стоит понимать, что на этих международных юниорских соревнованиях у нас выступают еще младшие категории. Среди юниорок, например, Татьяна Тарасюк – единственная полноценная юниорка, а остальные по возрасту еще попадают в категорию "девушки".

– Банально не хватает спортсменов, чтобы заполнить квоты?

– Не совсем так. Есть спортивный принцип и ориентир на будущее. Если, например, результат почти одинаковый, а биатлонист или биатлонистка на несколько лет моложе, то мы берем его или ее, потому что видим в нем перспективу. И сейчас на этапах Кубка мира выступают юниорки в составе главной женской сборной – Елена Городная и Александра Меркушина, а они по возрасту могли еще и на юношеских кубках выступать. И на взрослом кубке IBU также есть юниорки, в частности, Ксения Приходько. В мужской команде – Виталий Мандзын. А Сергей Супрун и Богдан Борковский тренировались с командой "А" и выступают и на кубке IBU, и на юниорском кубке. Среди ребят полноценные юниоры – Михаил Хмиль и Макаренко Егор, а остальные еще младше. Как ни крути, а все же завязано на главную команду, и вся работа с прицелом на нее.

– Если уж вспомнили о Виталии Мандзыне – будет ли он выступать на Юношеском Чемпионате мира в конце февраля?

– Это надо спрашивать у главного тренера Надежды Беловой. Думаю, никто настаивать не будет, чтобы он обязательно стартовал на ЮЧМ. Ведь знаем, что перед главной мужской командой стоит задача вернуть квоту участников от страны, то есть занять соответствующее место в общем зачете сезона. А судя по тому, что Виталий набирает зачетные баллы для команды, то понимаем, что он нужен первой сборной. Вообще, говорить о составе на ЮЧМ еще рановато. Еще будет и юношеский ЧЕ, и в Грузии Юношеский олимпийский фестиваль.

– Ирина Шевченко добыла бронзу на Юниорском кубке IBU в Риднау в индивидуальной гонке. Так и хочется уже сказать, что это точно будущее украинского биатлона...

– Во многих гонках не пошла стрельба, а если бы она была лучше, то могли бы бороться за призовую тройку во многих стартах, это радует.

Ирина Шевченко на пьедестале почета в Риднау

Что касается Ирины Шевченко, то это девушка из Сумщины, поступила в Киевский университет физической культуры и спорта, выступает за Киевскую область. Второй год подряд ее тренирует Оксана Хвостенко. Ира смогла заявить о себе в прошлом году в спринте на летнем чемпионате Украины. Надеемся на нее, но и не только на нее. Та же Татьяна Тарасюк, которая первый год в юниорках, выделялась стрельбой, это давало результат. Она десятой была в спринте на Юниорском кубке IBU, выиграла гонку преследования на чемпионате Украины. Есть конкуренция, посмотрим как они будут с ней справляться. Но хорошо, что она есть. Об этом свидетельствуют и другие результаты. Полина Пуцко четвертой финишировала в спринте на кубке IBU, есть Виктория Хвостенко, хотя ей еще только 17. Опыта, выдержки девушкам еще не хватает. Но верим в них.

– 18-летний Александр Биланенко, сын известного биатлониста Александра Биланенко, а ныне тренера, тоже был близок к награде на Кубке IBU...

– Саша имел проблемы со стрельбой в Риднау. Хотя и все, даже где-то подсознательно, требуют от него большего, ведь еще не в такой далекой памяти – стрельба его отца. Но у младшего было кардинально по-другому. Может, это и давит на него как-то. Мы были бы и рады сравнить его с папой, а нет как. Хотя на этапе в Гомсе (Швейцария) уже почти как Беланенко-старший стрелял и занял 4 место в масс-старте-60. Дай Бог, чтобы это была не одноразовая акция. Надо стабильнее, хотя в таком возрасте это еще непросто.

В свое время его хотел тренировать отец, но все же пришли к выводу, что у Саши должен быть нейтральный тренер. Когда отец тренирует сына, то в этом есть как плюсы, так и минусы. Посмотрим как получится.

– Помним как на горизонте появилась семья Хмиль с Волыни – брат и сестра. А сегодня они уже по юниорам выступают. Время летит быстро...

– Да, они уже далеко не новички в биатлоне. Алина заняла 6-е место в спринте в Гомсе. Михаил 5-м был в Риднау. У Миши были определенные проблемы со здоровьем в прошлом году, спина сильно беспокоила. Учитываем еще и то, что Михаил и Алина в из лыжной семьи, то есть, в биатлон они пришли с лыж. Их родители лыжники – их первые тренеры. Переходы с лыж в биатлон не всегда происходят, поскольку хочется, но есть разные примеры. Сейчас ход неплохой у Михаила и стрельба улучшилась.

Михаил Хмиль Фото Валентины Цербе

– В предсезонном интервью Чемпиону вы говорили, что украинскому биатлону не избежать омоложения команд. Это видение не изменилось?

– После этого олимпийского цикла, думаю, это должно произойти, поэтому работаем с учетом этого. Но это не будет так, что просто посмотрели в паспорт и одни на вход, другие – на выход.

Нужно еще правильно перейти во взрослый биатлон. Если смотреть в общем, то те, кто демонстрирует уровень на юношеских международных стартах, те потом выстреливают и в большом биатлоне, хотя и бывает по-разному. Бьорндален, Пуаре были на высоте юниорами и потом переносили тот уровень на взрослый биатлон. Из более современных примеров – это и Йоханнес Бё и Самуэльссон, тот самый американец Кэмпбелл Райт, который сейчас борется за приличные позиции на этапах Кубка мира. А еще в прошлом году он был чемпионом мира среди юниоров в спринте (Виталий Мандзын в той гонке финишировал 21-м) Мы об этих примерах говорим нашим ребятам. Но для того, чтобы перенести этот результат дальше – надо много работать, должно быть какое-то самопожертвование, путь к цели. Ограничивать себя в чем-то нужно. Конечно, кроме большого желания еще нужно полноценное медицинское обеспечение, восстановление, классный контакт с тренером. Много факторов есть. И если они сходятся, то наша молодежь имеет перспективу.

Хотя в жизнь вмешиваются и другие нюансы. Бывает кто-то влюбился, и все, переключился с биатлона на другие вещи. Хотя и это понятно, возраст такой, жизнь такая. Но, если мечтать об уровне чемпионатов мира, олимпийских игр, то уже в таком возрасте профессионализм должен закладываться. И надо быть готовым работать на максимуме. Потому что часто в ДЮСШ биатлонист вроде и неплохо выглядит, а переходит на профессиональный уровень и не готов там выкладываться. Бывает и так, что спортсмен уже в юном возрасте считает, что он лучше все знает тренера и это тоже нарушает баланс и приводит к сбоям. Итог таков – если ты занимаешься делом жизни, то мелочей не должно быть. И этому делу жизни нужно отдаться полностью. Иначе успеха не достичь.

– Уже привыкли к тому, что география биатлона расширилась, причем еще перед войной. К привычным Сумам, Чернигову, Тернополю, Киеву, Харькову добавилась Волынь и Закарпатье. Но война, похоже, перекраивает биатлонную карту Украины...

– Биатлон вынужденно мигрирует в западные регионы из-за единственного фактора – это война. Много инфраструктуры в северных областях повреждено. За черниговскую базу все знают, она на слуху, а есть еще база "Темп" в Харькове, на Сумщине были. Есть инфраструктура, которая уцелела, но по соображениям безопасности там полноценно заниматься нельзя и это все имеет огромное влияние на развитие детского и юношеского спорта. Возможности западных регионов позволяют принять многих, но они тоже не "резиновые". Так же как и финансовые возможности юных спортсменов и тренеров. Например, разместить команду в гостинице, где сутки стоят 10 тысяч гривен – это же просто нереально! Если бы война закончилась, то все бы относительно быстро вернулось на свои места. А сейчас пока так, как есть. Но рук никто не опускает, это сто процентов.

Михаил Хмиль Фото Валентины Цербе

– Вы упомянули о разрушенной базе в Чернигове, какая там сейчас обстановка? Много было снято и видеоматериалов об этой известной биатлонной локации, и зарубежные СМИ показывали последствия атак. Дети там несокрушимо продолжают тренироваться...

– По лыжероллерной трассе есть двухкилометровый участок в рабочем состоянии, можно по ней кататься нормально. Модульные домики поставили, территорию разминировали, чтобы дети могли безопасно тренироваться. Понимаем, что инфраструктурные вопросы в северных областях будут решены не скоро. Даже в условиях финансирования или донорства никто в приграничье не будет активно что-то восстанавливать из-за различных рисков и неопределенности.

– Насколько знаем национальная сборная проблем с финансированием, даже в условиях войны, не испытывает. А как с государственными деньгами на юношеском уровне?

– Все что касается национальных команд, юношеских, в том числе, то действительно, мы в нормальном положении как для нынешнего сложного времени. Проблемы есть в регионах, там где ДЮСШ зависят от местных бюджетов. Здесь вызовы. Поэтому сейчас биатлон все больше ложится на плечи родителей. Спонсоров в эти времена тоже не так просто найти.

– Урок биатлона, который ввели в школах, реально сможет помочь поднять детский биатлон?

– Верю в это. Это еще и хорошая база для военно-патриотического воспитания. А для нас это возможность вдохнуть биатлон в детей в раннем возрасте. Например, есть возможность заметить ребенка, который хорошо стреляет, потому что он уже будет иметь определенные навыки. Соревнования какие-то будут, это все плюс однозначно. В Европе, кстати, соревнования также проводятся по стрельбе из пневматики для детей до 14 лет, теперь это будет и у нас. Хотя нам нужны не только уроки биатлона, надо и поднимать престиж чемпионатов Украины. Потому что опять же, это о стартах для молодежи и тех, кто не попадает в главные сборные. В мои годы на чемпионате Украины были команды из более десяти регионов. В других странах, особенно в скандинавских, национальные чемпионаты имеют большое значение и мы должны к этому стремиться.