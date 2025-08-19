Звездный биатлонист в 27 лет решил стать пограничником

Швейцарец Себастьян Штальдер, который неоднократно попадал в первую десятку Кубка мира, стал пограничником в 27-летнем возрасте.

Об этом сообщает Ski-nordique.net.

Он сейчас является членом Пограничной охраны и ежегодно участвует в различных учебных курсах. Швейцарец только что завершил очень напряженные две недели в Интерлакене, сосредоточенные на тактике.

Биатлонист объясняет решение начать службу тем, что хочет знать, чем будет заниматься после завершения карьеры.

"Вы должны быть на пике своей карьеры, чтобы хорошо зарабатывать на жизнь и иметь хорошую финансовую стабильность. Это мотивирует, но также требует от вас думать о будущем с самого начала. Когда я могу обеспечить себя без посторонней помощи, я чувствую себя свободным. Вот почему я стараюсь создать как можно больше безопасности и возможностей на протяжении своей спортивной карьеры, чтобы мне не пришлось волноваться, когда она закончится", – заключает Себастьян Штальдер.

Спортсмен в 2020 году стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира. Представлял Швейцарию на Олимпийских играх в Пекине, где финишировал 27-м в индивидуальном спринте, а со сборной стал восьмым в смешанной эстафете.

Напомним, швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин после завершения обучения приняла присягу офицера таможни.