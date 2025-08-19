Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Биатлон

Звездный биатлонист в 27 лет решил стать пограничником

Руслан Травкін — 19 августа 2025, 03:52
Звездный биатлонист в 27 лет решил стать пограничником
Себастьян Штальдер
Instagram

Швейцарец Себастьян Штальдер, который неоднократно попадал в первую десятку Кубка мира, стал пограничником в 27-летнем возрасте.

Об этом сообщает Ski-nordique.net.

Он сейчас является членом Пограничной охраны и ежегодно участвует в различных учебных курсах. Швейцарец только что завершил очень напряженные две недели в Интерлакене, сосредоточенные на тактике.

Биатлонист объясняет решение начать службу тем, что хочет знать, чем будет заниматься после завершения карьеры.

"Вы должны быть на пике своей карьеры, чтобы хорошо зарабатывать на жизнь и иметь хорошую финансовую стабильность. Это мотивирует, но также требует от вас думать о будущем с самого начала.

Когда я могу обеспечить себя без посторонней помощи, я чувствую себя свободным.

Вот почему я стараюсь создать как можно больше безопасности и возможностей на протяжении своей спортивной карьеры, чтобы мне не пришлось волноваться, когда она закончится", – заключает Себастьян Штальдер.

Читайте также :
Легендарная биатлонистка будет участвовать в шоу "Танцы со звездами"

Спортсмен в 2020 году стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира. Представлял Швейцарию на Олимпийских играх в Пекине, где финишировал 27-м в индивидуальном спринте, а со сборной стал восьмым в смешанной эстафете.

Напомним, швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин после завершения обучения приняла присягу офицера таможни.

біатлон

Легендарная биатлонистка будет участвовать в шоу "Танцы со звездами"
Порой жизнь может зависеть от сотой секунды: легендарная Мякяряйнен – о гибели Дальмаер
Чемпион мира среди юниоров предстанет перед судом за тяжкие преступления
Перспективный французский биатлонист сменил гражданство, ведь мечтает об Олимпиаде
Дальмайер была послом нашей страны в мире: президент Германии – о гибели двукратной олимпийской чемпионки

Последние новости