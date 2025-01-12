Успехи Пидручного, респект норвежцам и фиаско в эстафетах. Итоги Оберхофа

В немецком Оберхофе прошел четвертый этап Кубка мира по биатлону. "Чемпион" подводит итоги прошедших шести гонок, которые стали первыми в новом году.

Капитан этапа

Начнем этот год с приятных новостей. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный провел шикарный этап в Оберхофе, дважды заняв место в цветочной церемонии. Началась соревновательная программа спринтами, и уже в первой гонке Дмитрий мог сотворить большую сенсацию, но до подиума не хватило совсем немного. Украинец стартовал в первой группе и сразу попал в лидерские позиции в промежуточных протоколах.

После идеальных двух огневых рубежей и благодаря неплохой скорости Дмитрий долгое время держался на первом месте, но позади должны были стартовать еще почти восемь десятков спортсменов, поэтому болельщикам пришлось считать потенциальные расклады до самого конца гонки. Сначала Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе сумели сместить украинца на третье место и казалось, что дальше уже больше никто не сможет подвинуть Дмитрия.

Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Но 72-й стартовый номер Фабьен Клод в итоге сумел опередить Пидручного, оттеснив того на четвертое место. Впрочем, это все равно вполне оптимистичное начало нового года для капитана сборной Украины.

Виталий Мандзын с одним промахом занял 17-е место в спринте, Тарас Лесюк стал 34-м, а Антон Дудченко провалил гонку и не квалифицировался в персьют (78-й).

Хороший результат в спринте давал надежды на гонку преследования, и Дмитрию Пидручному удалось справиться с эмоциями и попасть в цветочную церемонию. На этот раз стрельба была немного хуже – три промаха, поэтому шестое место при таких условиях можно считать хорошим результатом.

По итогам четырех этапов Дмитрий Пидручный занимает 14-е место в общем зачете Кубка мира, Виталий Мандзын – 20-й, а Антон Дудченко – 30-й.

Респект этапу

Далеко не отходим от мужских стартов. После финиша гонки преследования состоялась официальная церемония награждения, и триумфаторы Стурла Легрейд и братья Бё развернули флаг Украины! К фото также присоединились французы Фийон Майе и Эрик Перро, и, конечно же, Пидручный.

Дмитрий Пидручный, Стурла Легрейд и другие участники цветочной церемонии по итогам персьюта в Оберхофе Tobias Schwarz

"Стурла сразу же сказал, что хочет сфотографироваться вместе с флагом. Йоханнес и Тарьей также захотели совместное фото, к которому присоединились Кантен и Эрик", – написал Пидручный в Instagram.

Дебютантка этапа

На этапе в Оберхофе свои первые старты на Кубке мира провела Дарья Чалык. 23-й летняя биатлонистка заняла 56-е место в спринте, что позволило квалифицироваться в гонку преследования. Однако в персьюте Чалык допустила семь промахов на трех огневых рубежах. В итоге судьи сняли украинку с гонки как круговую.

Дарья Чалык biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Отдельно отметим, что гонку преследования пропустила Юлия Джима, которая накануне в спринте стала 14-й, но на старт не вышла. Впоследствии появилась информация, что Юлия заболела.

Прорыв этапа

В этой категории, бесспорно, пальму первенства берет шведка Эльвира Эберг, которая после 37-го места в спринте сумела взлететь на подиум в гонке преследования! Всего один промах из двадцати выстрелов и бронза в руках Эльвиры!

Эльвира Эберг Getty Images

Если бы не промах на последней стрельбе, то вполне реально можно было бы увидеть борьбу за первое место, но шведка может быть довольна и бронзовой наградой.

Разочарование этапа

После хороших личных гонок сборная Украины провалила обе эстафеты, состоявшиеся в воскресенье. В сингл-миксте выступали Антон Дудченко и Ирина Петренко. Наши биатлонисты показали близкую к идеальной стрельбу (всего пять дополнительных патронов), но провалили гонку по скорости. 2:43 – общее отставание и лишь 13-е место.

Антон Дудченко Getty Images

С таким же результатом на огневых рубежах (0+5) сборная Финляндии выиграла гонку! Для финских биатлонистов это первая победа в одиночной смешанной эстафете на этапах Кубка мира, а одержали её Теро Сеппяла и Суви Минкинен.

В классической смешанной эстафете не все удалось на стрельбе, где Виталий Мандзын на стойке "привез" круг штрафа и потерял много времени на подготовке к выстрелам. Пидручный, Дмитренко и Городна использовали на троих всего два дополнительных патрона, но по скорости не смогли конкурировать с соперниками. В итоге сборная Украины стала лишь девятой, что нельзя назвать удовлетворительным результатом.

Общий зачет

У мужчин лидирует в тотале Йоханнес Тингнес Бё, который немного подпустил к себе коллегу по команде Стурлу Легрейда, но все равно сохраняет комфортное преимущество в 73 очка. Третий в мировом рейтинге француз Эмильен Жаклен.

Getty Images

Несмотря на провал в Оберхофе (20 и 28 места), немка Франциска Пройсс имеет преимущество в более чем сто очков над ближайшей конкуренткой, француженкой Лу Жанмонно. Третью позицию занимает шведка Эльвира Эберг. Лучшей из украинок является Юлия Джима, у неё 21-я позиция в мировом табеле о рангах.

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Следующий этап стартует уже через три дня и состоится также в Германии – в Рупольдинге. На пятом этапе состоятся индивидуальные гонки, эстафеты и гонки с массовым стартом.

Ответственный редактор – Денис Шаховец