Одна победа – два трофея: Франциска Пройсс выиграла Большой и Малый хрустальные глобусы
Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс впервые в карьере выиграла Большой хрустальный глобус, завершив сезон 2024/25 на 1 месте в женском общем зачете Кубка мира.
В масс-старте в Холменколлене, последнем старте сезона, Пройсс одержала победу, опередив на последнем круге француженку Лу Жанмонно, которой до гонки проигрывала 5 очков.
Перед финишем Жанмонно упала, что помешало ей навязать борьбу немке на финишной прямой. В итоге Пройс смогла стать королевой предолимпийского сезона.
Лу Жанмонно пропустила в масс-старте вперед еще и шведку Эльвиру Эберг. Француженка заняла итоговое второе место в общем зачете.
Среди украинок лучшей в общем зачете стала Юлия Джима, которая с 368 очками заняла итоговое 17 место.
Отметим, что Пройсс в дополнение к Большому хрустальному глобусу выиграла еще и Малый трофей, став также лучшей в зачете масс-стартов.