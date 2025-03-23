Одна победа – два трофея: Франциска Пройсс выиграла Большой и Малый хрустальные глобусы

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс впервые в карьере выиграла Большой хрустальный глобус, завершив сезон 2024/25 на 1 месте в женском общем зачете Кубка мира.

В масс-старте в Холменколлене, последнем старте сезона, Пройсс одержала победу, опередив на последнем круге француженку Лу Жанмонно, которой до гонки проигрывала 5 очков.

Перед финишем Жанмонно упала, что помешало ей навязать борьбу немке на финишной прямой. В итоге Пройс смогла стать королевой предолимпийского сезона.

Лу Жанмонно пропустила в масс-старте вперед еще и шведку Эльвиру Эберг. Француженка заняла итоговое второе место в общем зачете.

Топ-10 женского общего зачета Кубка мира 2024/25

Среди украинок лучшей в общем зачете стала Юлия Джима, которая с 368 очками заняла итоговое 17 место.

Отметим, что Пройсс в дополнение к Большому хрустальному глобусу выиграла еще и Малый трофей, став также лучшей в зачете масс-стартов.