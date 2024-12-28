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Джима и Пидручный заняли третье место в масс-старте Рождественской гонки 2024

Денис Шаховець — 28 декабря 2024, 19:45
Джима и Пидручный заняли третье место в масс-старте Рождественской гонки 2024
Юлія Джима та Дмитро Підручний
Getty Images

В субботу, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене проходит традиционная биатлонная Рождественская гонка, в которой Украину представляют Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

В масс-старте, который является первой частью этой шоу-гонки, наши земляки допустили суммарно три промаха и заняли третье место, проиграв победителям одну минуту.

Выиграли масс-старт норвежцы Каролин Кноттен и Стурла Легрейд. Последний на последней стрельбе смог вырвать победу у француза Фабьена Клода, который вместе с Жюлией Симон выигрывал эту шоу-гонку в 2022 и 2023 годах.

Результаты масс-старта Рождественской гонки 2024
Результаты масс-старта Рождественской гонки 2024

Результаты масстарта:

  • 1. Норвегия | Каролине-Оффигстад Кноттен / Стурла Легрейд (3) 33:50,3
  • 2. Франция | Жюлья Симон / Фабьен Клод (7) +37,2
  • 3. Украина |
  • 4. Германия | Анна Вайдель / Юстус Штрелов (6)
  • 5. Германия | Франциска Пройсс / Филипп Наврат (4) +1:16,0
  • 6. Швеция | Анна Магнуссон / Еспер Нелин (8)
  • 7. Словения | Полона Клеменчич / Яков Фак (6) +1:41,1
  • 8. Латвия | Байба Бендика / Андрейс Расторгуевс (8) +1:42,3
  • 9. Бельгия | Лотте Ли / Флоран Клод (7) +2:21,8
  • 10. Чехия | Джессика Йислова / Михал Крчмарж (10)

В гонке преследования, которая начнется в 20:20, время, проигранное в масс-старте, будет разделено на два. Таким образом, украинцы начнут персьют третьими, с отставанием в 30 секунд от норвежцев и 12 секунд от французов.

Напомним, в конкурсе стрелков перед гонкой Дмитрий Пидручный занял 3-е место, уступив лишь норвежцам Каролин Кноттен и Стурле Легрейду!

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