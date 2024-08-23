Двойной подиум на летнем чемпионате мира: Пидручный завоевал золото, Тищенко — серебро

В пятницу, 23 августа, чемпионат мира 2024 года по летнему биатлону, проходящему в эстонском Отепяэ, продолжился суперспринтом среди мужчин.

Украину в 7.5-километровом финале представляли Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Антон Дудченко. С первого огневого рубежа Подручный занял второе место, отработав без ошибок на стрельбище. Артем занял шестую позицию, а Дудченко не вошел в 15 лучших, из-за одного недостатка.

Перед последним огневым рубежом украинцы не входили в тройку лучших результатов, и казалось, что шансов уже нет, но последняя стрельба вывела наших спортсменов в двойной подиум дисциплины.

1.🥇 Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) — 19:19.5 минуты

2.🥈 Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +5.2

3.🥉Томас Микиска (Чехия, 1+0+0+2) +7.5

4. Оскар Андерссон (Швеция, 0+1+1+1) +7.7

5. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+2+1) +7.7

6. Йонас Маречек (Чехия, 2+1+1+0) +10.3

...

13. Антон Дудченко (Украина, 1+0+1+1) +53.0

Отметим, что в этой дисциплине Украину среди женщин представляют Анна Кривонос, Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина. Финал с участием украинок состоится сегодня, 23 августа, начало — в 17:00 по киевскому времени.