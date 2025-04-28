Искусственный интеллект в биатлоне: конкурент тренера, помощник атлета или революционная угроза?

"Роботы захватывают биатлон" – надеемся, не станем свидетелями такого апокалиптического развития событий, несмотря на все попытки "джинна" вылезти из бутылки. Да, искусственный интеллект уже увольняет людей с работы, убивает наповал специальности, меняет рынок труда и вытесняет из быта не так давно привычные вещи.

В спорте неестественный разум присутствует достаточно давно, как и разнообразные технологии. И именно они увеличивают его зрелищность. Со временем хайтека будет все больше, и все мы должны быть к этому готовы, хотя бы подсознательно.

Вряд ли в ближайшие годы "умная искусственная голова", а не тренер, будет решать, кого ставить на четвертый этап эстафеты: Кристину Дмитренко или Елену Городную. Вряд ли Дмитрий Пидручный будет тренироваться с роботом, а не с Тарасом Лесюком.

Но шаг за шагом искусственный советчик делает и будет делать своё дело. Перспектива стать, например, классным тренером будет у того, кто с ИИ будет "на ты" – как тут ни крути.

Кстати, биатлонные соревнования роботов с лазерным оружием могли бы иметь успех среди зрителей. Каждому дают имя, принимают ставки, – кажется, это не такая уж и фантастика.

Мы попытались узнать у украинских биатлонистов, насколько они готовы к изменениям и какие новаторства вообще уже вырисовываются.

Всевидящие камеры, прогноз стрельбы и умные датчики

Как-то в этом контексте вспомнился рассказ Юлии Джимы о том, как для зачета в университете она монтировала звук, так называемую "аудио-дорожку". Юлия училась на журналистку и, как могла, осваивала хайтек тех времен. Тогда, где-то в 2015-м, из уст олимпийской чемпионки это звучало так технологично... Теперь, в мире технологий, даже школьник может смонтировать в телефоне видеоролик о биатлонной гонке, используя ИИ в той или иной форме.

Международный союз биатлонистов старается идти в ногу со временем. Вместе со своим медиа-партнером Eurovision Sport IBU уже применяет систему камер на стрельбище на основе искусственного интеллекта. Это гарантирует, что все 30 стрелковых позиций будут охвачены, а национальные трансляторы смогут вывести в эфир своего атлета. Об этой технологии как-то расскажем более подробно, ведь для миллионов зрителей это актуальная вещь.

Еще почти 10 лет назад швейцарские специалисты делали исследование, в котором пытались предсказать уровень стрельбы биатлониста и ее зависимость от различных факторов. Кажется, уже скоро это станет "мейнстримом".

Различные датчики на теле атлета – это тоже искусственный интеллект, но это уже не что-то новое и слишком прогрессивное. Однако всех этих считывателей данных и советов от ИИ на основе них будет становиться все больше.

Несколько лет назад на одной из встреч международное биатлонное сообщество, главы федераций, дискутировали о направлениях развития этого вида спорта в ближайшее время. Президент Федерации биатлона Молдовы, далеко не самой биатлонной страны, заявил о внедрении системы, которая будет отслеживать реальный прогресс биатлонистов еще с детского спорта.

А что же тогда думают более прогрессивные скандинавы или немцы? Хотя позволить себе использование ИИ может любой – вопрос лишь в цене за умную железную голову. Но без квалифицированного тренера рядом она, думаем, не такая уж и умная.

Не буди беду, пока тихо. Украинцы не спешат "юзать" ИИ

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина говорит, что не использует ИИ в тренировочном процессе. Вместо этого он помогает ей в других делах.

"Обычно использую ИИ для обучения, или для копирайтинга. Для тренировок в биатлоне ИИ не использую, используют ли другие – не знаю. По крайней мере, я о таком пока не слышала. Думаю, в биатлоне использование ИИ возможно в разработке программ для анализа стрельбы", – сказала биатлонистка в эксклюзивном комментарии "Чемпиону".

Норвежский биатлонист Вебьорн Соэрум также недавно высказался о перспективах ИИ. Говорит, хочет им овладеть.

"Возможно, в будущем я смогу использовать ИИ в биатлоне. Хочу научиться основам и понять, как пользоваться этим в повседневной жизни. Это мощный инструмент, и если есть возможность его использовать, то это хорошо. Также это пригодится после завершения спортивной карьеры", – сказал Соерум в комментарии иностранным СМИ.

Лидер украинской команды Дмитрий Пидручный на применение ИИ пока смотрит спокойно.

"Искусственный интеллект пока не использую. Мог бы он быть полезным в биатлоне – пока не думал", – сказал 33-летний биатлонист в разговоре с "Чемпионом".

Примерно такое же видение имеет 22-летний Виталий Мандзын:

"Серьезно темой искусственного интеллекта не интересуюсь, достаточно далек от этого. Иногда, когда есть какой-то вопрос, не касающийся спорта, то бывает вспомню об ИИ и что-то у него спрошу. Но на самом деле пока не планирую им активно пользоваться, не вижу такой необходимости пока".

23-летний Степан Кинаш также имеет похожее отношение к искусственному интеллекту:

"За искусственный интеллект вообще ничего не могу сказать. Если брать физическую подготовку, то я больше доверяю тренеру, ИИ в этом плане не пользовался. А для обучения он в целом полезен. Многие вещи не надо искать в Google. Написал, что надо – и тебе рассказали. Классная штука, в будущем это может перерасти во что-то грандиозное. Главное, чтобы на пользу обществу", – говорит молодой биатлонист.

Допинг, виртуальная реальность, моделирование

Какие перспективы у искусственного интеллекта в биатлоне мы также спросили у... ИИ! А тот пророчит себе уверенное будущее.

"В ближайшие три года, скорее всего, ИИ активно будет внедряться в нескольких направлениях: аналитика результатов и тактика, анализ техники спортсмена, тактические решения (на основе статистики предыдущих гонок, погоды, формы соперников). ИИ сможет анализировать пульс, дыхание, стабильность прицела – и давать рекомендации для повышения точности. Возможно создание индивидуальных тренажеров с обратной связью на основе ИИ, которые адаптируются к текущей форме спортсмена", – рассказал ChatGPT.

Обещает ИИ и немало технологических решений для зрителей, в частности интерактивную графику и дополненную реальность.

"Зрители будут получать мгновенную аналитику (вероятность промаха, прогнозы относительно места на финише и т.д.) в реальном времени. Комментаторы смогут иметь подсказки в режиме реального времени" – считает ИИ.

Вмешается искусственный интеллект и в борьбу с допингом, – говорит сам же ИИ. Специальные алгоритмы будут анализировать биологические паспорта спортсменов эффективнее нынешних методов.

А еще обещает больше соревнований на искусственном снегу и перенос части из них в более снежные и прохладные широты.

В целом, как утверждает робот, перспективы развития мирового биатлона до 2030 года выглядят "достаточно позитивно, хотя и не без вызовов".

Мы же понимаем, что заменить тренера даже самым умным ИИ будет очень сложно. Представим, что условный украинский биатлонист Петр плохо спал ночью, потому что его разлюбила любимая... Хороший тренер такое, пожалуй, заметит и сделает выводы, а вот ИИ в этой истории вряд ли поможет. По крайней мере, пока что...

Технологии неизбежно берут свое. Если вам за 40, и вы сейчас читаете этот текст на смартфоне, а затем за считанные секунды отправляете его знакомому, вспомните: когда-то подобное казалось вам чем-то невероятным. Сегодня это уже воспринимается как часть прошлого.

Ничто не остановит идею, время которой пришло...