Восстановить счет в швейцарском банке. Ленцерхайде впервые примет чемпионат мира

На главный старт биатлонного сезона зовет неизвестность. 12 февраля Чемпионат мира начинается в швейцарском Ленцерхайде – и это будет первое мировое первенство в этой части Альп. Поэтому этот турнир будет еще интереснее и точно богатым неожиданностями.

Украинская сборная всегда заявляет о мировом первенстве как о главном старте сезона, так уже сложилось десятилетиями. И вся подготовка ведется таким образом, чтобы максимально поразить мишени, то есть достичь пика, именно на этих соревнованиях. Часто это удавалось, а часто – нет.

Наши успехи идут по нисходящей в силу уменьшения украинской биатлонной прочности, и это уже годами не новость. Последняя медаль на ЧМ датируется 2021-м – бронзу в словенской Поклюке в эстафете завоевала женская сборная Украины. Во время войны – наград не было.

В этот чемпионат украинская команда входит без призовых мест на этапах Кубка мира, с ограниченным количеством спортсменов, которые потенциально "тянут" на награды. Но кричать о "все пропало" – не наше правило. Исходим из нынешних реалий, живем сегодняшним днем и думаем о будущем, в котором обязательно найдется место для света и успехов.

Горы – заряжают моторы

Местом подготовительного сбора к ЧМ украинские мужская и женская команды выбрали итальянский Антхольц-Антерсельву. Это распространенная практика для наших сборных и не только. Здесь, на высокогорье, состоялся последний перед чемпионатом этап Кубка мира. Уже с гор переехать на другую высокогорную, несколько ниже, арену - будет легче, ведь акклиматизация жесткого влияния иметь не должна.

Часть биатлонистов с тренировочного сбора имела командировку в пределах Италии в Мартел-валь-Мартелло – на чемпионат Европы. В то время, как мировая элита это первенство традиционно игнорировала. Наши же мужчины и женщины усилили составы команд в эстафетах, то есть, представители основы приняли участие в одной гонке – чтобы не перегружаться.

Из основной команды стартовали Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк – и оставили двоякое впечатление. Хотя и этот старт во внимание особо принимать не стоит. Трудно соревноваться в гонке в формате "приехал-выступил-уехал". Это и дорога, и настроиться на сто процентов не получится. Но о необходимости стартов на ЧЕ мы уже подробно рассказывали.

Пусть спина не останавливает Пидручного

Теперь к самому болезненному, в прямом смысле слова.

У лидера "сине-желтых"Дмитрия Пидручного еще в Антхольце разболелась спина и он даже сошел с дистанции. Но через две недели Дмитрий дал надежду фотографией в соцсетях с трассы и сообщил, что вернулся к тренировкам, мол, все нормально.

Перед чемпионатом мира форму украинец набрал отличную, неоднократно финишировал в топ-10, а при такой конкуренции и доминации франко-норвежского "клана" – это очень прилично. В такой тонкой выверенной подготовке к ЧМ, где борьба идет за десятые секунды – важен каждый день, каждый час тренировок и восстановления. Поэтому можно только гадать, как будет выглядеть Дмитрий и как по нему ударила упомянутая проблема. Можем прогнозировать, что будет соревноваться в эконом-режиме. Например, пропустит индивидуальную гонку на 20 км. Очевидно, не будет бежать в двух смешанных эстафетах. Вместе с тренером будут жить от старта до старта и это логично. Причем Дмитрий обеспечил себе место в масс-старте, последней гонке чемпионата. Ведь за полсезона наработал себе 15-е место в общем зачете Кубка мира.

Дмитрий Пидручный Getty Images

Отметим, что именно на ЧМ действует несколько иной принцип отбора 15 (а не 25) из общего зачета и 15 лучших по результатам гонок непосредственно на чемпионате - среди тех кто в первую 15-ку не входит, а также призеры предыдущих гонок текущего ЧМ. В любом случае – Пидручный – это главная надежда, даже в его 33 года.

Мандзын - надежда на юного универсала

Для 21-летнего Виталий Мандзына это будет первый чемпионат мира на взрослом уровне.

В общем, можно было бы и не требовать от себя многого, но это не про него. Требовательный к себе атлет отдаст все, чтобы продемонстрировать уровень. И тянуть лямку придется по полной. Больших маневров, для того чтобы дать передышку второму номеру сборной – не существует. Теоретически Виталий может демонстрировать результат в каждой дисциплине. Но в какой это удастся - покажут только старты. Лучший и худший результат сезона, он имел в индивидуальной гонке. В эстафете ЧЕ Виталий выступил практически безупречно, но несколько просел на третьем круге. Горы сказались, отмечал биатлонист. Мировое первенство тоже будет в горах, но к тому времени Мандзын должен был бы уже акклиматизироваться.

Юный возраст и отсутствие большого опыта - основные преграды к медали, но где-где, а в биатлоне шансы есть всегда.

Дудченко и Лесюк – нестабильные, но опытные и амбициозные

Антон Дудченко – это не про стабильность в этом сезоне.

Держим в памяти его классное преследование в Антхольце. И надеемся, что там поправил свою форму, которая посыпалась после болезни в Анси в конце декабря. Первая гонка первенства, "индивидуалка" – также его формат. Но конкуренция там будет бешеная. В эстафете на ЧЕ Дудченко выступил неплохо, но с его багажом - мог бы и лучше. Но спишем это на подготовительный процесс. Есть и позитив – Дудченко входит в первую пятерку самых метких во втором триместре сезона. Процент его точности 90,6 процентов. Хотя и знаем, что к стрельбе еще и нужен бег на уровне.

Тарас Лесюк в эстафете на ЧЕ свой четвертый этап "завалил" – дважды ушел на штрафные круги. Возможно, это и хорошо, что такая пощечина случилась на ЧЕ, а не на ЧМ. Главное, чтобы это выступление не сковало атлета психологически. Хотя биатлонист уже опытный и ту неудачу должен был бы быстро переварить и сконцентрироваться на главной эстафете сезона. Получит ли место в четверке – еще, пожалуй, вопрос открытый. Не стоит отбрасывать вариант, когда на первый этап поставят Артема Тищенко – рекордного стрелка на ЧЕ.

В составе команд также Денис Насыко. Его лучший результат на ЧЕ – 22 позиция в индивидуальной гонке. Время от времени 29-летний спортсмен уже привлекался к главной команде.

Джима берегла силы

В женской команде ситуация почти идентична. Есть явный лидер в лице олимпийской чемпионки Юлии Джимы. 33-летняя биатлонистка все еще лучшая в украинской команде. Хотя на прошлом ЧМ сильнее выглядела 25-летняя Кристина Дмитренко.

Юлия Джима Дмитрий Евенко/biathlon.com.ua

Юлия пропустила Чемпионат Европы ради мирового форума. На этапах Кубка мира неоднократно была в первой десятке. За масстарт придется побороться, украинка на 19 позиции "тотала". Этого мало, чтобы отобраться с первой квотой, но попасть через "черный вход" шансы есть. Хотя до того масс-старта еще надо будет "дожить". Лучший результат в сезоне – 4-е место в спринте на третьем этапе КС в Анси. Тогда до бронзы не хватило 5 секунд. Понимаем, что медаль в спринте гарантирует лишь стопроцентная стрельба, а этого вам в биатлоне точно никто не гарантирует. Среди конкуренток украинки очень много быстрых биатлонисток, которые могут ее обойти в финишном протоколе, даже имея штрафной круг. Но это горы, и малознакомая для многих трасса. Юлия – тоже универсалка и бороться может в каждой дисциплине.

Стрельба Дмитренко – почти как швейцарские часы

Кристина Дмитренко в отличие от Джимы отлучалась на ЧЕ. Там провела четвертый этап эстафеты, в которой девушки заняли 8 место.

Провела этап этафеты на уровне, но оценить трудно, ведь на тот момент команда уже не боролась за высокие места. По ходу сезона 25-летняя биатлонистка прочно держала вторую позицию в команде. Самое высокое место – 17 в гонке преследования в Анси. Кристина дает прочности команде, но дает ли она надежду на высокое место?! Да конечно! Если проанализировать ее позиции в финишных протоколах – то призовое место не просматривается. Но история знает немало примеров. Да и сама Кристина на прошлом первенстве в одной из гонок была в первой 10! И даже повторение такого результата – было бы очень неплохим результатом.

Кристина Дмитренко Getty Images

А еще Дмитренко фигурирует в одном из материалов Международного союза биатлонистов, ее упомянули как одну из трех лучших снайперов, которая поразила 92 процента мишеней. Лучший показатель у француженки Ришар и немки Пройсс, которая лидирует в общем зачете Кубка мира. А в заголовке так и спрашивали – способны ли эти биатлонистки замахнуться на медаль. Это маловероятно, но вполне реально.

Петренко набирает, Городна вспоминает "детство"

Ирина Петренко далеко не на пике возможностей, но вспомним обо всех ее приключениях, связанных с тяжелой травмой летом. Даже с идеальной стрельбой 32-летней атлетке будет трудно претендовать на высокие места в любой из гонок. Но она незаменимый боец в эстафете. Хотя на ЧЕ она не удалась. Предполагаем, что кроме указанных, общие причины те же самые, что и у ребят. Приехали-стартовали-уехали. Так демонстрировать результат тяжело.

20-летняя Елена Городна на чемпионате мира дебютирует. Но соревновалась здесь на юниорском ЧМ-2020 еще будучи в категории "девушки", ей тогда было каких-то 16. Приняла участие в спринте, индивидуалке, эстафете – зачетных баллов в личных гонках не набрала. Но если сейчас биатлонная юность, то тогда было еще почти "детство". У биатлонистки из Львовщины, надеемся, еще все впереди. Да и сама атлетка об этом ранее рассказала в эксклюзивном интервью Чемпиону.

Елена Городна Getty Images

Покорять Ленцерхайде едет и Анастасия Меркушина. 30-летняя биатлонистка единственная, кто имеет медали в сезоне, правда, обе бронзы добыты на этапах кубка IBU, а это не высшая лига. Физическая готовность атлетки вызывает вопросы, снайперской стрельбой в сезоне не отличалась. На чемпионате Европы не впечатлила, лучший результат – 21 позиция в спринте. Но прогнозируем, что Меркушиной доверят этап в эстафете. Она – четырехкратный призер ЧМ в этой дисциплине.

В составе также 23-летняя медалистка Всемирной Универсиады-2025 Дарья Чалык.

Елена Городна: Главные мои цели впереди. Я в процессе реализации

Трасса – дыши свободно, не езди медленно

"Роланд Арена" дух большого мирового биатлона почувствует впервые. На этой трассе проходил этап Кубка IBU, этап Кубка мира, юниорский ЧМ и чемпионат Европы. То есть, обкатка уже состоялась. Международная федерация постепенно привлекает новые локации в графики соревнований. Учитывая климатические колебания, когда натуральный снег становится экзотикой – решение вполне логичное, ведь арена высокогорная, 1500 метров, и несмотря на все сложности – осадков там, естественно, больше. И именно на этом первенстве победу в спринте одержала Анастасия Меркушина – на европейском первенстве.

Роланд Арена arosalenzerheide.swiss

Дмитрий Пидручный перед своим первым стартом в Ленцерхайде называл трассу настоящей загадкой и отмечал ее сложность. Ее ландшафт достаточно уникален. Трек начинается длинным подъемом, который тянется к очень крутой части трассы. Разнообразные повороты требуют классной горнолыжной подготовки. Подготовка же к соревнованиям в условиях высокогорья тоже очень важна, но этот ЧМ происходит после высокогорного этапа в Антхольце, и на сборах сейчас большинство команд стараются быть именно на высоте.

"В Ленцерхайде дышать непросто: возможно, даже сложнее, чем на более высоких стрельбищах", - отмечала ветеранка швейцарского биатлона Селина Гаспарин.

Погода, предварительно, хорошая. Ночью - морозец, днем – легкий плюс, солнышко, умеренный ветер. Но, как говорят синоптики, более-менее точно предсказать погоду можно только за три-четыре дня, а программа чемпионата растянута на 11. Поэтому погоду, как и результаты в биатлоне, спрогнозировать трудно.

Кстати, в 2020-м из-за сильного ветра здесь отменяли эстафету на юниорском чемпионате мира.

Боритесь за свои мечты, и ваши мечты будут сражаться за вас

Где можем мечтать о медали? Где угодно! И способны на это, в теории, три биатлониста.

Например, Дудченко закрывает все мишени в "индивидуалке", у большинства оппонентов – стрельба провальная, а Антон еще и добавил ходом. Может быть медаль? Может.

Антон Дудченко Getty Images

Дмитрий Пидручный цепляется за десятку в спринте и повторяет свое коронное преследование образца ЧМ-2019! Да, и это может произойти! А может и "пасьюта" ждать не придется, при чистой стрельбе и классной скорости протиснуться на подиум можно, и в спринте в этом сезоне уже почти так и было.

Виталий Мандзын идеально проводит "индивидуалку" или "делает нули" в преследовании, стартовав с условно 15 позиции! И это также не какая-то фантастика. Кстати, многие ли верили в медаль Сергея Семенова именно в спринте на ЧМ-2016 в Норвегии?! А он добыл бронзу!

Шансы украинок в эстафете?! Да где там, – скажете вы. Но ведь... Италия без лидера Лизы Виттоцци, Германия без Ванессы Фогт, Чехия без Маркеты Давидовой, норвежки – уже не те, швейцарки – нестабильны.

Если отдаем первые две позиции Франции и Швеции, то дорога же к бронзе открыта! Во времена после тех, что считались лучшими, уже было же так неоднократно – тяжелые эстафеты в сезоне, а затем медаль на ЧМ. Однако при всех мечтах будем реалистами – место в пятерке нас не огорчит. Так было на прошлом ЧМ и почти таким же составом.

Побороться за награду в личных гонках вполне по силам и Джиме, и Дмитренко. Да, вы не найдете наших девушек среди лидеров букмекерских котировок, но, но, но, но...

А есть еще и смешанная эстафета - первый вид программы! И Украина имеет достаточный ресурс, чтобы в ней "на свежака" побороться за медаль даже при этой бешеной конкуренции. Как говорил мудрый Пауло Коэльо, "боритесь за свои мечты, и ваши мечты будут сражаться за вас..."

История выступлений украинцев. Медали были, но потом сплыли

Украинцы феерили в Ленцерхайде на чемпионате Европы-2023. Кроме упомянутого золота Меркушиной-старшей, имели два серебра в "индивидуалках" – Джима и Дудченко.

Анастасия уже тогда назвала этот трек крайне непростым, но отметила что победа здесь позволит легче чувствовать себя на чемпионате мира.

В сезоне 2023/24 здесь состоялся один из декабрьских этапов КМ. Анастасия Меркушина была 16 в спринте с чистой стрельбой. А в преследовании попала в первую десятку, ее замкнув.

С 17 на 12 позицию поднялась Ирина Петренко. Дмитрий Пидручный квалифицировался в масс-старт, но был в нем лишь 26-м. Зато в женский масс-старт прошли аж четыре украинки – невиданная роскошь для последних сезонов. Лучшей из украинок тогда была Юлия Джима – 19 место. Петренко, Дмитренко и Меркушина – еще ниже.

Ни в коем случае не выступаем ярыми адвокатами наших спортсменов. Но даже несмотря на то, что они практически обеспечены всем во время войны – война отражается на каждом украинце, и соревноваться последние годы в таких условиях – психологически трудно.

Герои прошлого чемпионата: зажигали Дмитренко и Дудченко

Прошлый чемпионат мира состоялся в чешском Нове-Место-на Мораве. Там, кстати, 6 марта начнется этап КМ.

В женском спринте лучше всего выступила Кристина Дмитренко – 12 место с точной стрельбой.

Ирина Петренко также била по мишеням без промахов – на финише 19-я. В преследовании девушки провалились.

В индивидуальной гонке снова лучший результат у Дмитренко, да еще и финишировала в первой десятке – 8 позиция с идеальной стрельбой.

В эстафете украинки были пятыми (Петренко, Джима, Меркушина, Дмитренко). Победила тогда Франция. Кстати, четвертыми сенсационно стали эстонки.

В масс-старт прошла только Дмитренко, но уже на фоне усталости зацепиться за высокие позиции сил не было.

У мужчин Дмитрий Пидручный был 21-м в спринте, в преследовании почти ничего не изменил, зато 15 позиций отыграл Антон Дудченко и переместился с 39 на 25 место. Он стал лучшим и в "индивидуалке", но это была лишь 29 позиция. В масс-старте также Антон показал лучший из наших результат – 20-й на финише.

В мужской эстафете Денис Насыко имел штрафной круг – в десятке команда не удержалась. Золото завоевали шведы.

В смешанной эстафете Украина была 7-й, а в одиночной смешанной – 14-й. (Пидручный, Меркушина).

Сенсация прошлого чемпионата - серебро в "индивидуалке" немки Янины Хеттих-Вальц, которая после того успеха ушла в декрет. 36-летний на тогда Андрейс Расторгуевс завоевал серебро в масс-старте. И эти результаты в очередной раз доказывают – бороться за медали украинцам реально! Особенно если у наших все звезды сойдутся, а у кого-то они разойдутся. И в биатлоне это явление распространено, ведь этот прекрасный вид спорта состоит из двух не очень связанных между собой компонентов.

Цветные майки сдайте в гардероб

Желтую майку лидера сезона, которую использовали лидеры общего зачета, у мужчин и женщин, на ЧМ уже одевать не будут. Так же, как и синюю для лидера молодежного зачета до 23 лет.

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Начиная с чемпионата мира-2025, IBU утвердил изменения. Отныне на мировом первенстве будет только "золотой" биб, который будут надевать действующие чемпионы мира. То есть, на первую личную гонку, спринт, золотыми выйдут француженка Жюлья Симон и норвежец Стурла Легрейд.

В общем, на 51-м по счету чемпионате мира разыграют 12 комплектов наград.

В Украине официальным транслятором биатлона является Суспільне. Все гонки вживую будет транслировать телеканал "Суспільне Спорт" и региональные каналы вещателя.

Также онлайн-трансляции украинские болельщики смогут найти на телеканалах Евроспорт, которые есть почти у каждого медиасервиса или кабельного оператора.

"Чемпион" традиционно проведет текстовые онлайн-трансляции всех гонок чемпионата мира-2025.

Расписание чемпионата мира по биатлону

12.02.2025 | 15:30 | Смешанная эстафета

14.02.2025 | 16:05 | Спринт, женщины

15.02.2025 | 16:05 | Спринт, мужчины

16.02.2025 | 13:05 | Преследование, женщины

16.02.2025 | 16:05 | Преследование, мужчины

18.02.2025 | 16:05 | Индивидуальная гонка, женщины

19.02.2025 | 16:05 | Индивидуальная гонка, мужчины

20.02.2025 | 17:05 | Сингл-микст

22.02.2025 | 13:05 | Эстафета, мужчины

22.02.2025 | 16:05 | Эстафета, женщины

23.02.2025 | 14:45 | Масс-старт, женщины

23.02.2025 | 17:05 | Масс-старт, мужчины

Состав сборной Украины

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насыко.

Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалык (запасная).