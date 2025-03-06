Ностальгия по победам Пидгрушной и сестер Семеренко. Превью Кубка мира в Нове Место

Биатлонный сезон на финишной прямой! Спортсмены, которые борются за определенные позиции по его итогам, на этой прямой и должны между собой разобраться.

Нове-Место-на-Мораве, где пройдут гонки с 6 по 9 марта, является первым из трех этапов финального триместра изнурительного сезона. Далее только словенская Поклюка и норвежский Холменколен. А вроде бы вчера все начиналось...

В программе самого родного для Украины этапа (Нове Место географически ближайший к границам нашей страны) – спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Особенность седьмого этапа в том, что он идет первым после чемпионата мира. А это обязательно добавляет нюансов. У многих атлетов будет просматриваться спад формы, да и просто общая перенасыщенность биатлоном в этом периоде уже будет давать о себе знать. Ну и, наконец, биатлонисты спускаются с высокогорья. Многие после гор смогут здесь выстрелить. Не исключено, что среди таких будет также кто-то из украинцев.

Борьба за квоты на следующий сезон

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Сборная Украины после безмедального чемпионата мира в Ленцерхайде восстанавливалась и готовилась к Нове Место в немецком Рупольдинге, поэтому спуск с высокогорья происходил плавно. Главный старт сезона – уже пройденный этап, на отсутствии наград мирового первенства в команде никто не зацикливается.

Главное сейчас – хорошо завершить сезон и выполнить задачу в Кубке наций. И мужская, и женская украинские сборные идут в своих зачетах на 8 месте. Но важно не выпасть за пределы десятки. Спринты и эстафеты, в отличие от персьютов, учитываются в зачет, а потому в них будет важна каждая позиция в финишном протоколе.

Джима и Дмитренко – есть ли еще порох в пороховницах?

Юлия Джима была самым светлым пятном украинской женской команды на чемпионате мира и в течение сезона. 33-летняя биатлонистка получила 5 место в индивидуальной гонке на чемпионате мира, и это был лучший результат команды на планетарном первенстве. Разницу Юлия делала благодаря классной стрельбе, которая имеет очень большое значение в формате индивидуальной гонки, где каждый неточный выстрел наказывается штрафной минутой к общему времени.

Юлия Джима Getty Images

В Нове Место индивидуалки не будет. А есть ли у Юлии силы и ресурсы продемонстрировать уровень в спринте и с хороших позиций побороться в преследовании – сказать пока трудно. К тому же Юлия еще перед самым этапом приняла участие в шоу-гонке в Стокгольме. Трудно разорваться на все фронты. Но если стрельба уровня чемпионата мира сохранится, то даже без большой скорости в этих двух гонках Джиме по силам набрать хорошие очки, которые понадобятся и для личного рейтинга, и для командного Кубка наций.

Кстати, личный тренер-консультант Джимы – словенец Урош Велепец – покинул пост тренера немецкой команды. Вполне возможно, что до конца сезона он будет уделять больше времени на подготовку украинки.

Кристина Дмитренко также все свое лучшее продемонстрировала в индивидуалке, заняв 11 место на чемпионате мира. Она тоже может при чистой стрельбе и даже невысокой скорости неплохо отработать спринт и преследование. В каких Кристина кондициях после ЧМ, что еще осталось у нее под конец сезона – не беремся сказать. Но отсутствие давления, психологическая легкость, фактор спуска с высокогорья могут дать толчок 25-летней биатлонистке. И на одном из трех последних этапов Кристина еще должна себя проявить. А, возможно, и даже показать свой лучший результат сезона – такое часто бывает в биатлоне. Хотя и обычно большинство сенсаций происходят именно на первых этапах – в декабре.

Кристина Дмитренко Getty Images

Ирине Петренко еще на чемпионате мира диагностировали астму, но сейчас она в составе команды на этап. Трудно надеяться на высокий результат в спринте, а затем и в "персьюте" от нее. Главное – выдать максимум в эстафете, если Петренко попадет в состав на командную гонку. По словам тренеров, проблемы с дыханием больше проявлялись на высокогорье и в морозную погоду. Но на чешском этапе – ни гор, ни мороза. Однако понятно, что и формы как таковой у Ирины нет сейчас.

В составе на чешский этап также молодое "крыло" – Елена Городна, Александра Меркушина, а также Дарья Чалык, которая возвращается в основу. Городна и Меркушина будут изрядно уставшие, ведь представляли Украину на юношеском чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Елену Городну 0,9 секунды отделили от бронзы в спринте, также она была в топ-10 в индивидуальной гонке. Кроме того, Городная выступила в смешанной эстафете, где Украина заняла 5 место. А ведь у нее было три гонки взрослого чемпионата мира!

Александра Меркушина на ЮЧМ добыла бронзу в масс-старте, была 9-й в индивидуалке, 15-й в спринте, а также участвовала в уже упомянутой смешанной эстафете. Результаты наших девушек вселяют надежду на уже близкое будущее в разрезе следующих сезонов, но еще не на этот этап точно.

Дарья Чалык последнюю гонку провела еще 7 февраля на Кубке IBU. До того выступала на чемпионате Европы и феерила на Всемирной Универсиаде 2025 в Италии.

Дарья Чалык biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Пидручный: В Чехию через Швецию

У мужчин ситуация ближе к завершению сезона также не очень радужная, однако до "всепропало" еще точно очень далеко. На чемпионате мира не оправдал надежд лидер команды – Дмитрий Пидручный. Спортсмен, который ни в одной личной гонке не попал в топ-20, сам говорил, что результаты стали неприятным сюрпризом и в определенной степени шоком. А главный тренер мужской команды Надежда Белова не исключила того факта, что капитан сборной вышел на пик формы несколько раньше, чем планировалось.

Оттуда и места в десятке перед чемпионатом мира, и отсутствие таковых уже во время главного старта сезона. В случае Дмитрия ситуация похожа на ту, что у Джимы. Уже сейчас отсутствие давления и ожиданий могут помочь продемонстрировать несколько неплохих результатов в оставшихся гонках. Спринт и преследование – это стихия Пидручного. Но все упирается в то, что еще осталось в пороховницах спортсмена. К тому же за три дня до старта этапа Дмитрий вместе с Джимой отлучались в Швецию для участия в шоу-гонке.

Дмитрий Пидручный Getty Images

Старты, переезды, логистика – свежести это все точно не добавит. Все же уже тот возраст, когда можно вернуть кондиции за несколько тренировок или дней отдыха. Но такова жизнь профессионального спортсмена, здесь ничего не поделаешь. Надеемся, Дмитрий еще обязательно "махнет саблей" в финальном отрезке сезона.

Виталий Мандзын в этой ситуации сейчас, возможно, даже выглядит сильнейшим звеном взрослой сборной. Хотя мог бы еще на юниорском чемпионате мира зажечь...

На взрослом мировом первенстве Виталий выступил на своем уровне. Дважды был в топ-20 в личных гонках, квалифицировался в масс-старт. Учитывая его юный возраст – это высокий уровень. Но сейчас в отношении Мандзына можно сказать то же самое, что и о большинстве атлетов – неизвестно, какой еще резерв у него остался. Кстати, на уровне взрослого биатлона для Мандзына это будет дебютное выступление в Нове Место.

Виталий Мандзын biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

И не забывайте о его борьбе за титул лучшего молодого биатлониста сезона. Его соперник – призер чемпионата мира Кэмбелл Райт. И если в Нове Место украинец не сократит отставание от американца, то догнать уже будет очень трудно.

В составе команды также Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. Ждем от ребят зачетных баллов в Кубок наций – как можно выше быть в спринте и продемонстрировать максимум в эстафете.

Невысокая, но коварная "Высочина Арена"

"Высочина Арена" – это такой себе "Камп Ноу" восточноевропейского биатлона. Здесь всегда людно, шумно, полные трибуны, немало болельщиков из Украины. Сейчас не те времена для незабываемых массовых туров на биатлон, но немало украинцев все же будет на арене.

Мэр города Михал Шмарда написал в своих соцсетях, что погода на время этапа ожидается неблагоприятная, но заверил о готовности к этому. Скорее всего, городской глава имел в виду теплую погоду, ведь на время проведения гонок температура воздуха будет достигать в пределах десяти градусов тепла. Ранее в эксклюзивном интервью "Чемпиону" господин Шмарда рассказывал как принимающая сторона планирует справиться с нехваткой снега.

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Высота над уровнем моря – 625 метров. Это почти на километр ниже арены, на которой состоялся чемпионат мира в Швейцарии. Трек проходит по живописному сосновому лесу. Трасса, как говорят биатлонисты, вполне "рабочая", равнинных участков мало, хотя и крутых подъемов и спусков нет. Если не рассчитать силы, или же не готов физически, "капнуть" здесь есть где.

Стрельбище имеет свои не совсем известные широкой общественности особенности. С одной стороны оно отделено от админ-здания забором. И биатлонисты, работающие с ветром на стрельбище очень придирчиво, отмечают, что часто бывает ситуация, когда ветер отражается от забора и делает проблемы на тех установках, которые близко к нему. Это тонкости, но для профессионалов они очень важны.

Часть гонок будут проводиться в вечернее время. А далеко не все биатлонисты любят стрелять при искусственном, а не дневном освещении, каким бы качественным оно ни было.

Кстати, в 2026-м и 2027-м в Нове Место будут не мартовские, а январские этапы Кубка мира.

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И еще один важный момент: в состав хозяек этапа, чешек, наконец-то возвращается лидер команды – Маркета Давыдова. Ярко начав сезон, она прекратила выступления из-за проблем со спиной. Зато лидер женской сборной Швеции по биатлону Эльвира Эберг пропустит этап из-за болезни.

Такое не забывается: недавнее серебро Джимы в спринте и феерия на ЧМ-2013

В прошлом сезоне в Нове Место состоялся чемпионат мира, который украинская сборная также завершила без медалей. Хотя и Кристина Дмитренко с точной стрельбой заняла 12-ю позицию в спринте. Правда, в преследовании опустилась на 26 место. В индивидуалке была в десятке – восьмой! У мужчин ни одного попадания в топ-10 в личных гонках не было.

Девушки в эстафете были пятыми, ребята – аж 13-ми.

Два сезона назад программа мартовского этапа в Нове Место была несколько иной: спринт, преследование и смешанные эстафеты.

Антон Дудченко был 17-м в спринте с идеальной стрельбой, а Юлия Джима в этой же дисциплине финишировала на 11-й позиции, также "с нулями".

В сезоне 2021/22 Нове Место принимал Кубок IBU, а в 2020/21 Украина получила в Чехии последнюю медаль – Юлия Джима стала серебряным призером по итогам спринта. Украинка чисто отстрелялась на двух рубежах, проиграла на финише 9 секунд норвежке Тириль Экхофф, а замкнула тогда главную тройку итальянка Лиза Виттоцци. В гонке преследования украинка опустилась на 6 место.

Вспоминаем и мужскую серебряную эстафету в сезоне 2019/20. Из того звездного состава остался Дмитрий Пидручный, а также Руслан Ткаленко, который сейчас выступает на Кубке IBU. А почему бы не повторить эстафетный успех сейчас!?

Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Сергей Семенов и Артем Прима Getty Images

Переворот сознания происходит и при упоминании чемпионата мира 2013 в Нове Место... Были времена, когда медалей ждали от многих наших девушек, поэтому и золото в спринте Елены Пидгрушной и бронзы в этой же гонке Виты Семеренко вызывали гордость, но не какую-то сенсационность.

Елена тогда получила еще и бронзу в преследовании, а Валентина Семеренко завоевала медаль такого же разлива в индивидуальной гонке. И это еще не все, потому что как такой командой не взять медаль в эстафете!? Тогда это было серебро! А уже через год – олимпийское золото...

Юлия Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко – серебряные призеры эстафеты на ЧМ-2013 Getty Images

Только представьте, или же вспомните, какие были времена... Но верим, что такие еще наступят!