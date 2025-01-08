Чалык дебютирует, Петренко и Ханна Эберг возвращаются. Превью этапа Кубка мира в Оберхофе

Большой биатлон возвращается в нашу жизнь после рождественско-новогоднего перерыва! Место встречи почти неизменно – Оберхоф, Германия! Здесь переполненные болельщиками вместительные трибуны, осадки, очень непредсказуемая, часто штормовая погода. Но мы, как всегда, в ожидании "шторма" на трассе. И, конечно, с надеждами, что немецкие ветры "надуют" позитива для украинского биатлона.

В Оберхофе увидим новые и новые-старые лица в составе украинских команд. Снова почувствуем дух эстафетных соревнований! Кроме спринтов и гонок преследования, в программе четвертого этапа, который пройдет с 9 по 12 января, запланированы классическая и одиночная смешанные эстафеты. В общем, Германия будет жить биатлоном в эти дни на полную – параллельно в Арбере стартует Кубок IBU.

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Дебют Чалык и возвращение Петренко

В контексте новых лиц прежде всего акцентируемся на женской команде. В ее составе появились призер чемпионата мира 2017 Ирина Петренко и дебютантка Кубка мира – Дарья Чалык. В конце декабря девушки вместе выиграли смешанную эстафету в составе команды Черниговской области на чемпионате Украины. Хотя и понимаем, что это еще не показатель силы, а скорее общей готовности к более серьезным стартам и моральная подготовка к большим соревнованиям.

Дарья Чалык и Ирина Петренко в составе команды Черниговской области на чемпионате Украины 2024 Фото Валентины Цербе-Несиной

В интервью "Чемпиону" Петренко говорила, что требует больше времени для восстановления после летней травмы, поэтому и возвращение в главную команду происходило плавно через старты на Кубке IBU. Функционально Ирина добавляла, классной стрельбы не растратила. Но "той" Петренко мы пока, скорее всего, еще не увидим. Суперспринтеркой Ирина не была даже в те времена, когда выступала под фамилией Варвинец. А вот надежность, стабильность и характер – это о ней. Хотя за время карьеры 32-летняя биатлонистка и натерпелась от травм. Ирина очень нужна команде, особенно в эстафетах. И об этом неоднократно говорил главный тренер Николай Зоц, который знает биатлонистку чуть ли не с пеленок.

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Дарья Чалык – одна из тех, кому дают шанс зацепиться за команду, которая постепенно идет к омоложению. И если Александра Меркушина и Елена Городна по возрасту еще юниорки, то Дарье уже 23 года. Изначально планировалось, что Чалык выступит на зимней Универсиаде-2025 в Турине (13 – 27 января). Но планы изменились, и биатлонистка получит шанс впервые в карьере выступить на Кубке мира. Зато на студенческие гонки едет Меркушина-младшая.

Дарья Чалык Фото Валентины Цербе-Несиной

Дарья Чалык начала текущий сезон на Кубке IBU, занимает там 37 место в общем зачете. Лучший результат в личных гонках – 9-е место в спринте в австрийском Обертиллиахе.

В прошлом сезоне Чалык завоевала бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы. Медаль завоевала вместе со Степаном Кинашем, Виталием Мандзыным и Меркушиной-младшей. Двое последних уже выступают на Кубке мира. Там мог быть и Кинаш, но он перенес операцию на сердце, а потому еще не готов. Поэтому Дарье самое время цепляться за основу, хотя есть и немало примеров, когда выстрелить удается и позже. В любом случае, посмотреть на Чалык в горниле большого биатлона будет крайне интересно.

Стабильная Дмитренко и прима Джима

В обойме, конечно, остаются лидеры команды – такими сейчас являются Кристина Дмитренко и Юлия Джима. Последняя вообще выдала прекрасный этап в Анси. Четвертое место в спринте и восьмое в гонке преследования вселили надежду на возвращение олимпийской чемпионки Сочи-2014 в хорошую форму. Осознаем, что возраст уже не тот, пик позади. Но классные гонки еще впереди. В Оберхоф Юлия приехала на 18-й позиции мирового рейтинга. И это очень неплохо.

Кристина Дмитренко пока замыкает топ-30 "тотала". На предыдущем этапе была 21-й в спринте, 17-й в преследовании. Квалифицировалась в элитный масстарт, но не вышла на гонку из-за простуды. Кристина в течение первой части сезона демонстрировала стабильность – это очень важно.

Мысли Тараса о большой трассе

В мужской команде также есть пертурбации. Шанс получил Тарас Лесюк, который заменил Артема Тищенко. По результатам Лесюк был лучшим среди украинцев на этапах Кубка IBU. Хотя и звезд с неба там особо не хватал.

Тарас Лесюк Getty Images

"Честно, с первого этапа ждал вызова в основную сборную. Как-то не получалось после первого этапа, но я не расстраивался – на Кубке IBU тоже можно себя проявить, пробежать больше гонок и получить больше опыта. Я обрадовался вызову в первую команду и настраиваюсь дальше", – ранее сказал биатлонист в комментарии Суспільному.

Тарасу будет трудно, хотя опыт выступлений в топ-биатлоне парень имеет, и о каком-то "мандраже" речь точно не идет.

Опора нынешней команды – сплав звездного опыта, перспективной молодежи и надежных ребят – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Антон Дудченко. Также в составе Богдан Цымбал, но у него пока "не идет".

Пидручный тяжеловато начал прошлый этап. Но после 40-й позиции в спринте смог отыграть аж 22 пункта и финишировал 18-м. Пробился в масстарт и там был 12-м. Несколько испортила хорошую концовку года Рождественская гонка – у Дмитрия не шла стрельба, из-за чего не удалось побороться за пьедестал по итогам финала престижных коммерческих гонок. Но это не должно сказаться на выступлениях в официальных зачетных соревнованиях. Пидручный не из тех, кто отчаивается после неудач. Перед этапом биатлонист провел время с семьей, а это всегда заряд!

Дмитрий Пидручный Getty Images

Виталий Мандзын в Анси не выпадал за пределы топ-25. И это тоже о хорошей стабильности. Во время паузы он заезжал домой, зарядился энергией в семейном кругу и также настраивается на такое же стабильное прохождение следующей части длинного сезона. Хотя, здесь могут возникнуть вопросы. Вопрос в том, готов ли Мандзын тянуть лямку в течение долгого времени.

Антон Дудченко на предыдущем этапе во второй раз показал лучший результат сезона – 12 место в спринте. В преследовании он не удержался в топ-20, но сумел отобраться в масстарт, в котором из-за простуды не стартовал. Но Дудченко демонстрирует, как он прибавляет.

Радует, что три вышеперечисленных биатлониста идут в топ-25 мирового рейтинга! Да и, в целом в Кубке наций обе наши команды тоже на приличных позициях. Мужчины – пятые, женщины – шестые. Это обнадеживает в контексте количества стартовых квот на следующий сезон.

Кого в "одиночку"?

В Оберхофе второй раз в этом сезоне будут смешанные эстафеты. В Контиолахти в смешанной украинцы финишировали шестыми. В сингл-миксте Елена Городная и Артем Тищенко были восьмыми.

Скорее всего, женскую часть "сингла" доверят уже обкатанной в этой дисциплине Городней, а кто составит пару – здесь угадать трудно. Возможно, Пидручный, чтобы перечеркнуть негатив от Рождественской гонки, которая по формату почти идентична. Но и Дудченко, и Мандзын идеально подходят под этот формат. Именно в этой гонке основная борьба идет на стрельбище, круги короткие, поэтому отыгрываться особо и негде. А Дудченко и Мандзын входят в топ-5 стрелков этого сезона! Поэтому вопрос по составу – открытый. Главное, что у тренерского штаба есть из кого выбирать.

Виталий Мандзын Getty Images

В Оберхоф – без нескольких звезд

Триумфаторка прошлого сезона Кубка мира Лиза Виттоцци до сих пор лечит спину и полностью пропустит текущий сезон. Отсутствие звездной итальянки означает, что Большой хрустальный глобус будет иметь другую обладательницу.

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Не увидим в Оберхофе французскую биатлонистку Софи Шово. Ее заменила лидер общего зачета Кубка IBU, Пола Боте. Кстати, Шово в прошлом году в спринте была третьей именно в Оберхофе, и это был один из двух ее "подиумов" в личных гонках. Но, что поделаешь – конкуренция во французской команде "выкашивает" даже таких девушек. В топ-10 общего зачета сейчас четыре представительницы Франции... Завершила карьеру Хлоэ Шевалье, но вряд ли это весомая кадровая потеря для команды.

Уже и хотелось написать о возвращении польки Моники Гойниш-Старенги, которая два года была в декрете. Но она пока в составе команды на этап Кубка IBU в Арбере. Лидер чешской команды Маркета Давыдова, которая пропускала предыдущий этап из-за проблем со спиной пока что возвращение не анонсировала.

Зато возвращается на Кубок мира Ханна Эберг, которая неудачно начала текущий сезон. Она заменит в составе сборной Швеции Йоханну Скоттхайм.

Ханна Еберг Getty Images

В мужской гонке не увидим титулованного норвежца Ветле Кристиансена, его "отсеяли" из-за самых низких результатов в команде на прошлом этапе. Нам бы их проблемы...

История выступлений украинцев

В прошлом сезоне в Оберхофе Анастасия Меркушина с точной стрельбой была 27-й в спринте, Виталий Мандзын – лучшим из украинцев в этой дисциплине - 31 позиция.

В гонке преследования Меркушина прошла без ошибок все четыре стрельбы, но не существенно улучшила свой результат – 24-я на финише. Девушки были седьмыми в эстафете (Городна, Джима, Меркушина, Дмитренко) А мужчины не попали в первую десятку.

На чемпионате мира 2023 в Оберхофе Дмитрий Пидруный был 5-м в спринте и 8-м в преследовании. На том же первенстве 12-м в индивидуальной гонке был Артем Тищенко, который после неудачных стартов на Кубке мира отправляется на Кубке IBU.

Зато Артему и украинским болельщикам есть о чем вспомнить в Оберхофе! В предвоенном сезоне 2021/2022 в одиночной смешанной эстафете Украина завоевала бронзу! И именно дуэт Артем Тищенко/Дарья Блашко – авторы нашей последней награды в Оберхофе. А если принять во внимание, что первой тогда была дисквалифицирована ныне Россия, то можем примерить на себя и серебро.

Если же дальше копнуть историю, то вспомним и золото сезона 2012/2013, когда украинки выиграли эстафету (Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Вита Семеренко). Но это были другие времена и помним как эти же девушки выиграли олимпийское золото Сочи-2014.

Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко Getty Images

Кстати, оберхофский триумф украинок еще может помнить Доротея Вирер, единственная из тогдашней итальянской команды, которая выступит и сейчас.

Погода на грани непогоды

В 2016-м один из этапов Кубка мира перенесли из Оберхофа из-за аномального тепла и отсутствия снега. С тех пор климат остывать и не думал, поэтому для искусственного оснежения там создали большие запасы воды, приобрели многочисленные установки для искусственного снега. Но трассу и стадион в глубине тюрингского леса это не спасает от ветров и метелей.

biathlon-oberhof.com

Причем вариаций здесь очень много – дождь со снегом, просто дождь, просто сильный ветер – экстрим еще тот! Когда, например, ветер без снега, вспоминают биатлонисты, он поднимает из леса шишки, хвою и разный мусор и несет все это на трассу. И это большой вызов для сервис-бригад и для самих атлетов. А еще есть крутые повороты, которые надо проходить при всех этих природных катаклизмах. Поэтому падения в Оберхофе – вещь обыденная.

Подготовка трибун в Оберхофе

Прогноз погоды на первый соревновательный день: ветер, дождь и снег. И мы в ожидании настоящего зрелища. Хотя, кого-кого, а украинцев уже и запугать чем-то трудно...