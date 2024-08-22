Шанс реабилитироваться за зимние неудачи: Пидручный, Джима и другие украинцы едут покорять летний чемпионат мира

С 22 по 25 августа в эстонском Отепя состоится чемпионат мира по летнему биатлону 2024 года. Поскольку соревнования будут проводиться на лыжероллерах, для большинства атлетов они станут лишь этапом подготовки к зимнему предолимпийскому сезону.

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Почти все топовые спортсмены пропустят предстоящие старты, многие команды будут традиционно обкатывать резервистов. Одним из немногих исключений стала украинская сборная, вынужденная в условиях войны тренироваться и выступать с постоянными переживаниями за родных и близких.

Состав сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Дарья Чалык, Лилия Стеблина

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Руслан Ткаленко Getty Images

Юниорки: Елена Городная, Александра Меркушина, Полина Пуцко, Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Алина Хмиль

Юниоры: Богдан Борковский, Егор Макаренко, Виталий Мандзын, Сергей Супрун, Михаил Хмиль

В отличие от зимнего чемпионата мира, где квота каждой сборной на гонку составляет не больше четырех спортсменов, на летнем "Мундиале" могут выступать сразу по шесть биатлонистов. Поэтому не удивляйтесь, что в Отепя отправились 26 украинских атлетов: 15 будут соревноваться в гонках среди взрослых, а еще 11 — на уровне юниоров.

Почти все сильнейшие украинские биатлонисты в сборе, однако есть, к сожалению, и потери. Один из лидеров женской сборной Украины Ирина Петренко сломала ногу во время тренировки и выбыла на длительный срок. 32-летняя спортсменка будет вынуждена в течение месяца ходить в гипсе, а затем её будет ждать длительное восстановление.

Ирина Петренко Getty Images

Также бросается в глаза отсутствие в составе Артема Примы. Весной 37-летний биатлонист не исключал возможности завершить карьеру, однако официально об этом решении ни он, ни федерация биатлона пока не объявляли. Возможно, мы еще увидим его как спортсмена в следующем сезоне Кубка мира или же на чемпионатах Украины, однако в Отепя он точно не выступит.

Главные медальные надежды в категории взрослых возлагаем на лидеров команд Дмитрия Пидручного и Юлию Джиму, однако получить медаль в летнем биатлоне может почти кто-угодно. К примеру, в прошлом году золотые награды выиграли не столь именитые Тарас Лесюк и Богдан Борковский. Оба на этой неделе будут выступать в статусе действующих чемпионов мира.

Юлия Джима Getty Images

История выступлений

Предстоящий чемпионат мира станет 19-м с гонками на лыжероллерах в программе (до 2005 года включительно биатлонисты бежали кросс). Из восемнадцати предыдущих летних первенств мира украинская сборная соревновалась на шестнадцати. Два чемпионата (в 2008 и 2013 годах) наша команда пропускала.

За время выступлений украинцы (взрослые и юниоры вместе) завоевали на "роликах" 81 медаль: 18 золотых, 36 серебряных и 27 бронзовых. 22 медали (6-9-7) добыли женщины, восемь наград (1-4-3) получили мужчины. Еще пять раз наши биатлонисты поднимались на пьедестал почета по итогам смешанных эстафет, выиграв общими усилиями четыре серебра и одну бронзу.

Тарас Лесюк Getty Images

Что касается юниоров, то наши девушки пополнили медальную копилку 24 наградами (5-9-10), парни получили 16 медалей (5-6-5), а в юниорских микстах украинцы шесть раз попадали в тройку призеров, взяв одно золото, четыре серебра и одну бронзу.

На предыдущем летнем чемпионате мира 2023 украинцы завоевали 11 медалей, однако 9 из них были добыты в юниорских гонках и только две — среди взрослых.

Учитывая сильный состав всех украинских сборных и отсутствие большинства лидеров мирового биатлона, на этот раз есть все шансы снова сразиться за самые высокие строчки в зачетах наград.

Календарь чемпионата мира по летнему биатлону 2024

Программа летнего чемпионата мира 2024 состоит из соревнований в суперспринте, классическом спринте и персьюте для юниоров, а взрослые в заключительный день соревнований вместо преследования побегут гала-масстарт.

Getty Images

Гонки пройдут с 22 по 25 августа без выходных и будут показаны в прямом эфире на телевидении в нескольких странах, в перечень которых, к сожалению, не вошла Украина. Следить за гонками можно будет с помощью текстовых трансляций на Чемпионе.

Четверг, 22 августа

22.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, юниоры — квалификация

22.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, юниорки — квалификация.

22.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, юниоры — финал

22.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, юниорки — финал

Пятница, 23 августа

23.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, мужчины — квалификация

23.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, женщины — квалификация.

23.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, мужчины — финал

23.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, женщины — финал

Суббота, 24 августа

24.08.2024 | 10:00 | Спринт, юниоры

24.08.2024 | 12:15 | Спринт, юниорки

24.08.2024 | 14:45 | Спринт, мужчины

24.08.2024 | 17:00 | Спринт, женщины

Воскресенье, 25 августа

25.08.2024 | 10:30 | Гонка преследования, юниоры

25.08.2024 | 12:15 | Гонка преследования, юниорки

25.08.2024 | 14:15 | Гала-масс-старт, мужчины

25.08.2024 | 16:15 | Гала-масс-старт, женщины

Денис Шаховец, Чемпион