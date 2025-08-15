Украинская правда
Чемпион Биатлон

Меткость – почти 100 процентов: Меркушина-младшая рассказала о подготовке к олимпийскому сезону

Денис Шаховець — 15 августа 2025, 12:30
Олександра Меркушина
Фото Дениса Шаховця

Биатлонистка национальной сборной Украины Александра Меркушина рассказала об особенностях подготовки к олимпийскому сезону во время тренировочного сбора в Швеции.

20-летняя атлетка в соцсетях поделилась детальным видео-описанием тренировочного дня.

Александра Меркушина рассказала о специальном зимнем снежном тоннеле, в котором тренируется вместе с командой. Также отметила удачную стрельбу – из 60 выстрелов лишь два были неточными. Кроме того, биатлонистка сказала, что ей удались спринтерские отрезки.

Напомним, Александра Меркушина готовится к олимпийскому сезону в составе команды "А".

Биатлонистка завоевала золотую медаль на Всемирной Универсиаде 2025 в итальянском Турине. Также она завоевала бронзовую награду на юношеском чемпионате мира 2025 в шведском Эстерсунде.

Недавно Международный биатлонный союз объявил о начале сотрудничества с Александрой Меркушиной. Биатлонистка будет отвечать за продвижение гендерного равенства и инклюзивности в биатлоне.

Ранее о подготовке к сезону также рассказывала биатлонистка национальной сборной Елена Городна.

