Сильнее Йоханнеса Бё! Известно, кто выиграл контрольный старт в сборной Норвегии

23-летний биатлонист Мартин Улдаль победил в контрольной спринтерской гонке сборной Норвегии в Шушене.

Улдаль опередил на 4 секунды Олафа Ботната и привез 26 секунд на финише первому номеру мирового рейтинга Йоханнесу Бё. При этом Улдаль не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

В прошлом сезоне Улдаль выступал на Кубке IBU, дважды побеждал в спринте на этапах в Австрии и Германии. Был в тройке сильнейших и в других дисциплинах.

16 ноября в Шушене состоятся женский и мужской спринты в рамках открытого первенства Норвегии. А на следующий день – масс-старты. Обычно в этих гонках стартует немало известных биатлонистов мира, чтобы разогреть мышцы перед стартом сезона.

Украинские мужчины и женщины в Шушене не будут стартовать, ведь готовятся к сезону в Идре. И именно в Швеции через несколько дней "сине-желтые" проведут контрольные старты.