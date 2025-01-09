Исторический показатель: сборная Украины поднялась на вторую строчку мирового рейтинга

Международная федерация пляжного футбола (BSWW) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд.

Женская сборная Украины по бичсоккеру впервые оказалась на второй строчке рейтинга, уступая только Испании. Украинки поднялись сразу на три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом, что является абсолютным рекордом для украинского пляжного футбола. "Сине-желтые" опередили Португалию и Англию.

Мужская сборная сохранила 20-ю позицию в рейтинге. Имея в активе 770,75 балла и отставая от Египта на 100,5 очка.

У мужчин лидирует Бразилия, второе место в Италии, третье – в Португалии.

Накануне Ассоциация пляжного футбола Украины определила лучшую футболистку в прошлом году.