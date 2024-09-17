Определились соперники сборной Украины в квалификации к чемпионату мира-2025

Сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату мира-2025.

Украина попала в группу F и сыграет с Польшей, Норвегией и командой, которую ФИФА объявит позже.

Матчи отборочного этапа пройдут в испанском Кадисе с 4 по 13 октября 2024 года. На ЧМ-2025 выйдут четыре лучшие европейские команды.

Отметим, что чемпионат мира-2025 по пляжному футболу состоится на Сейшельских островах.

Накануне в Италии отгремел Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Женская сборная Украины заняла 5 место из 8 национальных команд.

Мужской участия не принимала – из-за запрета министерства молодежи и спорта соревноваться в международных турнирах, где выступают Россия и Беларусь.