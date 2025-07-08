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Звезда Индианы пропустит сезон-2025/26 из-за травмы

Володимир Максименко — 8 июля 2025, 07:45
Звезда Индианы пропустит сезон-2025/26 из-за травмы
Тайріз Халібертон
Індіана Пейсерс

Лидер Индианы Тайриз Халибертон пропустит сезон-2025/26 из-за травмы ахиллова сухожилия.

Эту информацию президент Пэйсерс Кевин Притчард подтвердил в комментарии ESPN.

"Я не сомневаюсь, что он вернется еще сильнее, чем когда-либо был. Операция прошла хорошо, но в следующем сезоне он не будет играть. Мы не хотим рисковать, поэтому можете даже не надеяться на это", – рассказал функционер.

25-летний защитник травмировался в середине первой четверти финальной седьмой игры против Оклахомы (91:103). Получив мяч, Тайриз пошел в проход, но после первого же шага упал.

Самостоятельно покинуть площадку звездный защитник Индианы не смог.

Тайриз Халибертон успел провести 7 минут на паркете седьмого матча, за которые он набрал 9 очков, реализовав 3/4 трехочковых бросков.

Напомним, Индиана проиграла финал НБА, уступив Оклахоме в семиматчевом противостоянии.

Ранее свою травму прокомментировал сам Халибертон.

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