Ключевой перехват и трехочковый на последней секунде: Ягупова принесла победу Валенсии над Прагой в Евролиге

Лидер сборной Украины Алина Ягупова принесла Валенсии победу в матче женской Евролиги над УСК Прага.

Команда Алины победила со счётом 67:64. Именно Ягупова совершила ключевые действия.

При счете 62:64 она перехватила мяч и забили два очка. Потом Ягупова на последнюю секунду попала бросок из-за дуги, который принес победу испанскому клубу.

В общей сложности украинка набрала 13 очков за 32 минуты. Также на ее счету 7 подборов, 3 результативных передачи и 2 перехвата. В пассиве Алины 5 потерь и 2 фола. Показатель плюс-минус с ней на паркете составил "6".

La secuencia 🔥



📷 FIBA pic.twitter.com/ZUMMWi7JPb — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 29, 2024

Напомним, Ягупова присоединилась к Валенсии в начале 2024 года. Она помогла клубу в прошлом сезоне стать чемпионом Испании.