Ключевой перехват и трехочковый на последней секунде: Ягупова принесла победу Валенсии над Прагой в Евролиге
Аліна Ягупова
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Лидер сборной Украины Алина Ягупова принесла Валенсии победу в матче женской Евролиги над УСК Прага.
Команда Алины победила со счётом 67:64. Именно Ягупова совершила ключевые действия.
При счете 62:64 она перехватила мяч и забили два очка. Потом Ягупова на последнюю секунду попала бросок из-за дуги, который принес победу испанскому клубу.
В общей сложности украинка набрала 13 очков за 32 минуты. Также на ее счету 7 подборов, 3 результативных передачи и 2 перехвата. В пассиве Алины 5 потерь и 2 фола. Показатель плюс-минус с ней на паркете составил "6".
Напомним, Ягупова присоединилась к Валенсии в начале 2024 года. Она помогла клубу в прошлом сезоне стать чемпионом Испании.